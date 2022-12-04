汽車亂停充電車格！特斯拉妹怒嗆「0878」　一票人見車牌笑了

▲女車主遇到油車佔位氣炸公審，車牌數字讓人笑出來。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

就是有這種沒品的人！一名特斯拉女車主日前外出尋找充電車位，發現有輛一般轎車占用了專用車位，於是打算致電車主，希望能夠挪動位置，沒想到多次致電仍沒接電話，氣得她痛罵「真的0878」，而這樣罵的原因曝光，讓許多人笑了出來。

這名女子在臉書社團「爆料公社」分享，日前外出尋找充電停車位時，看見有輛轎車占用電動車專用車格，於是致電車主，希望對方能夠挪車，讓她有個地方能夠充電。

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女子多次致電仍找不到人，氣得直呼「真的0878」，不曉得為何要這樣子擋人充電。依據照片畫面，這處停車格前方有標示特斯拉專用的文字，但停放的車輛明顯不是特斯拉，而是路上常見的油車，也難怪女子會如此生氣。

▼遇到油車佔用電動車充電樁，絕對會令人感到憤怒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網友們看完汽車擋住充電車位的畫面，再看到車輛前端的車牌號碼，瞬間笑了出來，也明白女子為何會這樣罵人了，「真的是～0878」、「應該很符合車主的個性」、「0878表示：我想體驗充電的感覺」、「假日特產、三寶：文盲、開車龜速、轉彎不打方向燈。」

事實上，立法院11月15日三讀通過了《停車場法》，修法增訂27條之1及第32條，條文中規定，公共停車場應設置電動汽車的充電專用車位、充電設施，且禁止汽車駕駛人占用充電車位，否則會依法開罰，處以600元至1,200元的罰鍰。

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