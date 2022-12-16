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「公衛文」捲高虹安案！台大13妹近況被挖出...她神似王菲美翻

▲▼高虹安涉詐立委助理費案，台大十三妹「公衛文」王郁文。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安涉詐立委助理費案，台大十三妹「公衛文」王郁文交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高虹安涉詐立委助理費案延燒，前助理王郁文也捲入此案，深夜被裁示以10萬元交保。事實上，王郁文昔有台大13妹「公衛文」的封號，如今遭到約談，許多人不禁好奇，「台大13妹」其他人的近況。

當年繼台大5姬後，PTT鄉民又進一步挖掘出「台大13妹」，13位正妹學霸分屬在台大12科系，有的活潑可愛，有的嬌豔嫵媚，包括公衛文、國企湄、工管汝、會計品、戲劇辣、工工花、護理咩、夜中G、中文伶、農化蓁、政治賀、會計郭、外文秦。

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「公衛文」王郁文現年30歲，擁有174公分的她，曾踏入演藝圈、模特兒圈，2020年經PTT名人「Z9」吳達偉牽線，進到高虹安辦公室，任職公關組長，而身為前助理，她也捲入這次高虹安助理費案，被移送北檢複訊，今凌晨2點，以10萬元交保。

▲台大13妹。（圖／翻攝自IG、臉書）

▲楊伊湄曾被封為「鄉民女神」，也曾被黑慘，沉寂多時。（圖／翻攝自楊伊湄臉書）

「國企湄」楊伊湄早年代言線上遊戲時，因扮演性感「蜘蛛精」而爆紅，後來她陸續在三立、年代等新聞台工作，之後還當節目主持人。

「工管汝」林俞汝從台大工商管理系畢業後，就進到演藝圈發展，同時也兼任保險業務員、17Live直播主。

「會計品」周品延家境優渥，是台北知名補習班老闆的掌上明珠，她曾擔任MV女主角，也登上過雜誌，最後進到網拍界，成為服裝品牌模特兒，美照也被網友大讚，神似王菲、張曼玉。

▲周品延。（圖／翻攝自周品延IG）

▲會計品被讚，神似王菲。（圖／翻攝自周品延IG）

「戲劇辣」賴盈螢，除了出演許多舞台劇外，也是獨立創作樂團史派西SpyC樂團主唱。

「工工花」吳思嫻從台大工業工程系畢業後，曾進到演藝圈，後來又轉往上海工作。

「護理咩」楊惠茹目前是護理師。

「夜中G」Doris林麗如，擁有16分之1荷蘭血統，曾在家中事業擔任珠寶設計，也當過展場show girl，目前是一名旅遊部落客。

▲台大13妹。（圖／翻攝自IG、臉書）

▲Doris林麗如現為部落客。（圖／翻攝自Doris臉書）

「中文伶」林彥伶曾擔任立委助理、新聞網站實習生等。

「農化蓁」徐葭蓁目前在財團法人食品工業發展研究所工作。

「政治賀」賀業文從台大政治系政論組畢業，目前是部落客。

「外文秦」秦姿宇「會計郭」郭婉瑜，分別畢業於台大外文系、會計系，畢業後較低調。

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▼工管汝在演藝圈發展，也兼任直播主及保險業務員。（圖／翻攝自林俞汝IG）

▲台大13妹。（圖／翻攝自IG、臉書）

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