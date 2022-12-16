涉詐助理費！高虹安凌晨60萬交保　「雙手合十」道謝

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐立委助理費案，懷疑現仍任職立委的高虹安，授意公費助理低薪高報，把加班費上繳當作辦公室公積金，疑涉不法金額數十萬元，專案小組15日兵分8路搜索約談，經檢察官漏夜複訊後，16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳，辦公室主任陳奐宇及前助理「公衛文」王郁文各交保10萬元，高虹安男友李忠庭獲無保請回。

▲高虹安涉詐立委助理費案交保60萬元離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

高虹安約在15日上午10點進入調查局北機站，凌晨再移送北檢接受檢察官複訊到16日5點半，離開北檢時，有部分支持者在旁大喊「高市長加油」，高虹安多次雙手合十回應：「謝謝」，此外未做任何發言，隨即坐上幕僚準備的車輛離開。

全案起源於九合一大選期間，1名自稱內部吹哨者向調查局檢舉，高虹安疑似利用在永齡基金會兼職的男友李忠庭當人頭，從2020年至2021年間申請公費助理補助費，但這些補助費用並未使用於立委公務上，檢舉函指控高、李共犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》，調查局北機站11月間報請台北地檢署分他字案指揮偵辦。

▲高虹安前助理「公衛文」王郁文交保10萬元。（圖／記者劉昌松攝）

12月1日起，檢調祕密傳訊高虹安辦公室前主任黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，並取得由黃惠玟保管的2021年間辦公室公積金密帳，懷疑所謂的公積金款項，並非全用在辦公室開銷，部分開銷屬於高虹安的私人花費，形同高虹安小金庫，據了解疑涉不法金額數十萬元。

▲高虹安男友李忠庭無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組蒐證告一段落後，15日由北檢檢察長依規定知會立法院，隨即由檢察官親自帶隊，前往高虹安的立院辦公室、住處等8個地點展開搜索，並約談高虹安、李忠庭、陳奐宇、王郁文等4名被告，另外，現任的行政主任黃鈴惠則以證人身分被約談到案後請回。

高虹安等人深夜陸續被移送北檢時，都不發一語，反而是網紅四叉貓突然和律師張耀宇現身北檢大門，帶著30晚海鮮粥說要湊熱鬧，四叉貓說：「要給現場媒體當宵夜，等等高虹安若餓了，也可以請她吃一碗。」