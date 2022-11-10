高虹安助理捐款曝！　四叉貓點名台大十三妹「公衛文」：猜她捐多少？

▲台大十三妹的「公衛文」擔任民眾黨立委高虹安辦公室小編。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委高虹安投入新竹市長大選，如今卻身陷詐領助理費爭議。網紅四叉貓再度曝光高虹安助理們的捐款金額，並要網友們猜猜台大十三妹的王郁文，綽號「公衛文」、「水母」，捐了多少錢，再度引發討論。

高虹安爭議不斷，7日先是大動作召開記者會澄清，亮出男友李忠庭作為公費助理的工作紀錄，10日凌晨在臉書PO出一篇846字的長文，強調她從政以來，每一位助理都有確實的工作，他們所領取的助理費、加班費，都是實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到自己的口袋，並反控民進黨團立法院總召柯建銘辦公室也有類似爭議。

四叉貓9日晚間則分享高虹安助理們的捐款金額圖表，並點名王郁文，要大家猜猜看她捐了多少錢，並強調表格中的Ｊ助理，就是李忠庭。

台大13妹「公衛文」在2010年暱稱「水母」以腿模身分上節目，大秀火辣身材，2020年進入高虹安辦公室，當時大讚高虹安的個人特質相當吸引她，「是我見過過分認真又自我要求高的立委」，剛好大家年紀相仿，溝通上無隔閡，「在同一個頻道上」，覺得是很值得跟隨的老闆，自己的個性也比較喜歡擔任幕僚角色，所以就來立院學習。