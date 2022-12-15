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快訊／高虹安助理台大十三妹「公衛文」移送北檢　長髮掩面快步離去

記者黃彥傑、劉昌松、柯沛辰／台北報導

新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費，15日遭檢調約談，另外包括男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理黃鈴惠、曾任粉專小編的台大十三妹「公衛文」王郁文等4人也進入調查局北機站接受訊問。訊後，王郁文在晚間8點多移送北檢複訊。

▲▼快訊／台大十三妹「公衛文」遭移送北檢　步出調查局被請上車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台大十三妹「公衛文」稍早步出調查局，被移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

王郁文進入北檢後，面對媒體提問均不發一語，一路以手上的保溫瓶遮臉。

▼王郁文進入北檢後，一路以長髮遮蔽面容，快步離去。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼快訊／台大十三妹「公衛文」遭移送北檢　步出調查局被請上車。（圖／記者劉昌松攝）

▼王郁文以保溫瓶遮蔽臉龐。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼快訊／台大十三妹「公衛文」遭移送北檢　步出調查局被請上車。（圖／記者劉昌松攝）

檢調日前密訊多名助理，懷疑高虹安授意助理低薪高報，把多出來的加班費上繳當作公積金，卻並非全用於辦公室開銷，疑似連私人花費也拿來報帳，因此15日指揮調查局兵分多路進行搜索，約談高虹安、李忠庭、王郁文等5人到案，全案朝《貪污治罪條例》偵辦。

不過，這次額外引發注目的，是被封為「台大十三妹」之一的「公衛文」王郁文，現年30歲，就讀台大公衛系期間在PTT表特板爆紅，2020年經牽線進入高虹安辦公室就職，擔任粉專小編，不料這次也捲入案件。

▼高虹安辦公室小編王郁文。（圖／資料照）

▲▼民眾黨立委高虹安辦公室小編「公衛文」,王郁文,公衛文。（圖／記者楊亞璇攝）

 

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