台南學甲槍擊案重大進展！「指揮層級」嫌犯落網　紅龜好友遭聲押

▲台南地檢署再度傳喚拘提前曾遭法院6萬元交保之郭姓共犯，及洪政軍之好友楊姓嫌犯到案，經檢察官訊問後，於15日晚上向法院聲請羈押禁見。 （圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與台南市警局專案小組，再度傳喚拘提前曾遭法院6萬元交保之郭姓共犯，及洪政軍之好友楊姓嫌犯到案，經檢察官訊問後，認2人均違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及藏匿人犯等，犯嫌重大，且湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於15日晚上向法院聲請羈押禁見。

南檢指出，12月6日檢方拘提接應槍手孔祥志之李姓共犯，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准。近日專案小組再調取相關資料分析後，於12月14日上午，再次拘提前曾遭法院交保新台幣6萬元之郭姓共犯，及上層共犯即洪政軍之好友楊姓嫌犯到案，經檢察官訊問後，認2人均違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及藏匿人犯等，犯嫌重大，且湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於12月15日晚間向法院聲請羈押禁見。



最高檢察署邢泰釗檢察總長於12月15日下午召集台南地檢署專案小組成員，於最高檢察署召開會議，邢檢察總長指示全國警政機關必須全力查緝通緝之共犯洪政軍（綽號紅龜）及槍手孔祥志到案，並將參與本件槍擊案的所有相關人員一網打盡，以維護社會秩序的安全與安定。