解封要去哪裡玩？LINE旅遊公布2022年用戶熱門排行榜

▲2022年海外旅遊關鍵字。（圖／LINE旅遊提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE旅遊今（16）日公布四大2022年度用戶熱門排行榜，揭露包括國內外熱門旅遊關鍵字及台灣最夯飯店與景點等，作為用戶下趟旅行參考依據，為疫後新生活開啟精彩的序幕。

根據LINE旅遊統計，自10月中解封以來，全站整體業績較去年同期大幅成長64%、人均訂單金額更提升35%，且站上的住宿、機票、交通、行程、保險等各類服務中，機票訂單金額已達總交易訂單金額（GMV）兩成以上，當中又以東京、大阪、首爾、曼谷等亞洲航點最受青睞。

LINE旅遊觀察，海外旅遊熱搜關鍵字，發現「護照代辦」迅速登上熱門搜尋排行榜冠軍，可見因疫情閒置多年的護照早已過期，開放邊境旅遊後，民眾迫不及待來一場說走就走的旅行。此外，廣受台灣民眾喜愛的旅遊目的地「東京」、「大阪」及「首爾」也成功霸榜，分別拿下熱搜關鍵字第二至第四的名次，是許多民眾出國首選的旅遊目的地，自助旅途一路暢通無阻的全日本鐵路通票「JR PASS」，同樣因疫後赴日旅遊商機位列榜單第五名。

▲2022年國內旅遊關鍵字。（圖／LINE旅遊提供）

在考量疫情、時間與預算，有不少民眾抱持「我OK，你先請」，不搭上這波海外旅遊熱潮，反而是規劃一趟台灣在地深度之旅。因此LINE旅遊也於今日揭曉今年度台灣五大熱門景點與五大超人氣飯店榜單。

回顧今年度的國內旅遊關鍵字，每年春天必定吸引大批人潮造訪賞櫻秘境，使「櫻花」穩坐排行榜首位。開幕至今逾20年的屏東「國立海洋生物博物館」，是許多中學生、國小生畢業旅行的回憶，在榜中位居第二。 而每年旅展總有民眾瘋搶各式票券，尋找物超所值的旅遊商品，加上近年電子票券持續盛行，出遊必備的「租車」、「住宿券」及優惠滿滿的「美食餐券」依序居於第三、四、五名。

台灣年度五大熱門飯店中，主要以都會區飯店為主，其中，位在台北的飯店就佔據前三名，依序為「台北凱達大飯店」、「和苑三井花園飯店台北忠孝」與「德立莊酒店」，接續為「煙波大酒店台南館」和高雄「WO Hotel」。

排行奪冠的「台北凱達大飯店」鄰近捷運龍山寺站，步行即可參觀兼具文化與歷史意義的龍山寺及剝皮寮歷史街區，與多個觀光夜市滿足饕客的味蕾。位列第二的「和苑三井花園飯店台北忠孝」，擁有極佳的地理位置，提供道地日式服務體驗且設有大浴場，下榻便有一秒到日本的錯覺。第三名則是位於西門町的「德立莊酒店」，擁有高性價比的房價，同時緊鄰熱鬧的西門商圈，無論逛街購物、採買美食宵夜都省時便利。接續為「煙波大飯店台南館」，徒步即可抵達中西區的永康街、國華街等一級觀光區域。位處高雄愛河旁的「WO Hotel」名列第五，能夠遠眺高雄港點燈後的景致，周邊更有觀光客必訪的六合夜市、新崛江商圈以及壽山動物園。

LINE旅遊另也公布台灣年度五大景點門票，除深受各年齡層民眾喜愛的長青景點外，其中也不乏近年爆紅的人氣景點。冠、亞軍依序由「桃園青埔Xpark都會型水生公園」、「國立海洋生物博物館門票」包辦。由日本八景島團隊跨海打造的都會型水族館的「Xpark」，自開幕以來便熱議不斷。至於榮登熱搜榜第二名、位在屏東的「國立海洋生物博物館」，則是靠著長年熱門的「夜宿海生館」方案亦穩居第二。

接續三名皆是受到大自然薰陶的景點，如熱度橫跨老中青幼世代的「清境農場」、有台版小奈良之稱的「鹿境梅花鹿生態園區」，以及從古蹟到雲海、從日出到日落皆能一次實現的「太平山國家森林遊樂區」，白天可待在雲海咖啡廳一邊遠眺山中雲霧、一邊啜飲咖啡，夜間更能觀賞星空，遠離都市喧囂的首選。