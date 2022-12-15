LINE限時加碼！貼圖吃到飽「免費爽用3個月」　1招不怕被扣錢

▲LINE推出貼圖免費吃到飽3個月。（圖／翻攝自LINE貼圖首頁）

記者朱祖儀／綜合報導

免費貼圖吃到飽！LINE先前宣布「貼圖超值方案」每月只要小額支出，就可以享用貼圖吃到飽，但現在年末大放送，為了迎接2023年，LINE在14日開始推出免費試用貼圖吃到飽3個月。一名網友就分享，自己去年有參加過試用1個月活動，今年同樣可以再次參加，隨即掀起討論。

該網友在PTT發文表示，打開LINE發現，近日推出免費試用貼圖吃到飽3個月的超值方案，從本月14日一直到明年1月10日都可以下訂，並免費試用LINE貼圖3個月，大讚「超級有誠意」。他也透露，訂購後若是後悔了，可以馬上按取消，也不用擔心免費試用到期後，會持續被扣款，「我自己去年試用過一個月，這次的一樣也可以參加」。

不少網友看到後紛紛表示，「成功，感謝！瘋狂下載貼圖中」、「有訂有推」、「成功訂閱，感謝」、「瘋狂下載中，謝謝分享」。記者實測也發現，一點入LINE貼圖小舖，就會隨即跳出「原創貼圖用到飽，限時加碼3個月免費」的廣告，訂購後3個月內都可以任意使用500萬組貼圖。

▲一點進LINE貼圖小舖，就能看到免費吃到飽3個月方案。（圖／記者朱祖儀攝）

但有網友抱怨，「結果被收費了QQ，直接上當」、「我也被Apple扣600了」。原來若是曾以Apple ID或Google ID訂閱LINE貼圖超值方案的用戶，就不適用免費試用方案，若還是訂閱方案，系統會收取該方案費用，「LINE貼圖超值方案為首次訂購者提供免費試用期」。因此若是想訂閱，但畫面沒有出現「免費試用」按鈕，即代表無法享有免費試用期。此外也有網友提到，使用APP訂購方案才是免費試用，但在網頁版會被收錢。

如果試用後想花錢購買「貼圖吃到飽」，有基本型和進階型可供參考，兩者均可以使用超過500萬組貼圖，但進階型可以多使用超過10萬組表情貼，容量上限組數也有差別。基本型月租方案每月80元、學生方案每月60元、年度方案每年480元；進階型月租方案每月100元、學生方案每月80元、年度方案每年600元。

▲若試用吃到飽不夠，也可訂購方案。（圖／記者朱祖儀攝）

但若是只想免費試用，APP需在試用期結束前2天解約，即不會產生任何費用，例如：續訂日為1月31日，就須在1月29日23時59分前取消；電腦版則要在續訂日前1天21時59分前完成解約，例如：續訂日為1月31日，就須在1月30日21時59分前取消，否則系統會依據訂購方案於自動更新日幫忙續訂。取消途徑：LINE主頁右上齒輪圖示（設定），選擇貼圖→管理訂購方案→點入LINE貼圖超值方案，點選「取消免費試用」，並按下確認即可。