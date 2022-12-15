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上廁所門被推開1秒！她下身赤裸怒「鏡子會照到」　控女同學性騷

▲▼廁所,公廁,洗手台,洗手槽。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台北邱姓女子到台師大上廁所時門被推開，怒告語言課同班女學員性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

台北一邱姓女子前年7月到台師大教育推廣部上語言課程，休息時段上廁所時，因沒有鎖好門，蹲到一半被林姓女同學推開廁門1秒鐘，邱女認為自己下身赤裸的畫面，會因此映射在洗手台鏡子上，被別人看到，怒控林女性騷擾。經學校性平會判定不成立後，邱女又上法院提告求償5萬元精神撫慰金。台北地院審理後，認為邱女自己沒將廁門鎖好，難以歸責林女誤將門推開，邱女求償無據，判她敗訴。

邱女控訴，當天她進廁所後，很確定有將門鎖從左往右扣上，並聽到「喀」一聲，才開始上廁所。沒想到上到一半，卻發現廁門遭林女無聲無息的推開，當下她驚嚇尖叫，趕緊將門回推並大力鎖上。她當時下半身赤裸，可能已被映射在廁所入口的鏡子上，而被別人看到，這讓她身心大受打擊，事後不敢繼續上課、工作表現也失常，還必須找心理師諮詢，她要向林女求償5萬元精神撫慰金。

林女則表示，當時因廁所門上綠標顯示無人，她有先輕敲3次門，沒得到回覆才將門推開，發現門內有人受到驚嚇後，同行友人連忙道歉「不好意思」，兩人就離開女廁，想不到2個月後邱女會以性騷擾通報台師大性平會，但調查結果最終也不成立。

台北地院審理時查看監視器畫面，監視器正好可以拍到女廁第一間廁門外，而邱女先進入第一間廁所，接著有另一名女子隨後進入女廁，輕輕推開邱女廁門後就往前走，之後林女才來到女廁並推開邱女廁門，1秒鐘後廁門由內關上。

法官認為，畫面可見邱女並未確實上鎖，導致遭林女以為沒人而誤推開門，難認林女有錯，且從開門到邱女尖叫關門僅1秒，錄影中也未有第3人對她不當窺看，邱女求償無理，判她敗訴，須繳納1100元訴訟費，全案還可上訴。

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