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獨／獲金鐘獎男配角提名　涉排演性騷「猛擁抱女演員」本人大方認了

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曾獲金鐘獎迷你劇集男配角提名廖姓男演員遭控性騷擾同劇組女演員。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

震驚！曾獲金鐘獎迷你劇集男配角提名廖姓男演員，遭控2021年11月間與同劇組女演員小琪（化名）、女演員琳琳（化名）進行表演練習時，廖先要求小琪與琳琳互相親吻，又讓2名女生親吻他，過程竟趁小琪不及抗拒多次偷擁抱，以此性騷得逞，事後小琪報警處理。士林地檢署日前偵結，依違反性騷擾防治法將廖提起公訴。

起訴指出，年約50歲廖姓男演員2021年11月間，於台東某飯店外的涼亭與女演員小琪、琳琳進行表演練習，廖先要求小琪與琳琳互相親吻，再要求小琪、琳琳親吻他，但沒想到廖男假公濟私，趁小琪來不及防備，趁隙多次擁抱小琪，以此性騷擾得逞。

遭性騷擾的小琪事後前往當地派出所報案，全案經台東地檢署陳請高等檢察署檢察長核轉士林地檢署偵辦。

警詢、偵查時，廖男坦承在表演練習時有對小琪性騷，但他後來又辯稱沒擁抱小琪，道歉書也是被迫簽立的。檢方根據小琪、琳琳、在場陳姓證人證述及小琪提供的身心科診斷證明，認定廖男違反性騷擾防治法，多次擁抱，建請法院以接續犯論以一罪。

對此《東森新媒體ETtoday》聯繫上廖姓男演員，他大方承認性騷，同時也委婉指出「目前沒辦法回答任何問題，因為還在司法程序中」最後則強調積極配合調查中。

據了解，中年才半路出家當演員的廖男，憑「草根人物」外型演出多部公視戲劇，精湛演技也讓他獲得某屆金穗獎個人單項表現獎男主角，並入圍某屆金鐘獎迷你劇集最佳男配角，如今卻爆出性騷女演員，演藝事業恐受到重創。

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