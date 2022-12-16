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太玄宮「粉專被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒：污辱信仰

記者周亭瑋／綜合報導

苗栗太玄宮「掌摑事件」鬧得沸沸揚揚，而廟方在記者會上的說法，再度掀起一波嘲諷和撻伐；如今，粉專被負評灌爆，只剩1.3顆星，不少網友怒批廟方不知悔改，也直言「其實做錯事認錯就好，真的不用狡辯。」

▲▼ 。（圖／翻攝太玄宮臉書）

▲苗栗太玄宮巴掌風波延燒。（圖／翻攝自臉書／苗栗頭份太玄宮）

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回顧太玄宮14日那場記者會，廟方強調，絕無打巴掌，都是影片被惡意剪輯，揚言要提告拍攝、上傳影片的民眾，就連遭摑的女執事也現身，儘管眼角帶著傷，仍表示是「眼鏡被揮到」，而非打巴掌。

不過，曝光此事的拍攝者強調，影片絕對沒有後製及配上音效，原始檔可送專業單位鑑定；而另一視角的影片也在記者會後曝光，只見乩身用力一擊打出巨響，女執事則同樣摀臉、揉眼睛退到一旁。

▲粉專只剩1.3顆星。（圖／翻攝自臉書／苗栗頭份太玄宮）

▲粉專只剩1.3顆星。（圖／翻攝自臉書／苗栗頭份太玄宮）

如今，太玄宮粉專充滿各種負評，大多網友直指，最不滿的是，廟方不道歉還硬拗，「不是兩個字信仰就可以規避法律，請跟信徒道歉」、「還叫被害人出來澄清，真糟糕」、「睜眼說瞎話的宮廟，污辱了信仰」、「誇張的記者會，誇張的行為」、「這種宮廟不會長久，很快就被看破手腳」、「唯一指定-正宗專業-請自備護具」、「可憐至極，苗栗之恥」。

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