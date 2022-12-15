美記者報世界盃「比賽中倒地」猝逝！　妻曝死因：主動脈瘤破裂

▲ 瓦爾曾因穿著有彩虹圖案的上衣，被世足保全要求當場脫下。（圖／達志影像、翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國體育周刊《運動畫刊》記者瓦爾（Grant Wahl）赴卡達報導世界盃賽況，一度因穿著彩虹上衣被保全扣留，9日卻在8強阿荷大戰進行中在媒體席倒地不治，死因引發討論。近日驗屍結果出爐，原來瓦爾死於主動脈瘤破裂，且幾天前已有跡象，家屬卻完全不知情。

49歲的瓦爾生前是知名足球記者，11月21日穿著印有彩虹圖案的上衣，表達對LGBTQ族群的支持，欲進場觀賞美國對威爾斯的比賽時卻遭保全擋下，被要求當場換下衣服，經過近1小時才被放行，成為卡達世足眾多爭議其中一樁，受到多家外媒關注。

10日阿根廷在8強戰對上荷蘭，瓦爾也進場報導，球賽中卻在記者席上突然癱倒，其他記者趕緊呼救，但他送醫後仍不治身亡。不久後他的手足艾瑞克（Eric）在IG發出影片聲稱，瓦爾因報導世界盃面臨死亡威脅，認為他是遭人報復而死，引發外界討論。

瓦爾的遺體在美國國務院協助下運送回國，妻子古德（Céline Gounder）14日接受CBS訪問透露，驗屍結果顯示他死於主動脈瘤破裂，沒有其他可疑之處。

古德是一名流行病學家、紐約大學臨床助理教授及拜登政府新冠疫情顧問，在瓦爾個人網站上發文進一步說明，他死於過去未發現且正在緩慢生長的主動脈瘤破裂，還伴隨心包積血，死前不久感覺到的胸痛症狀可能就是最早的跡象，CPR和電擊都救不了他，且與新冠、疫苗接種無關。艾瑞克13日也在推特發文寫道，已經不再懷疑瓦爾是遭人謀殺。

根據《華盛頓郵報》，瓦爾為《運動畫刊》報導美國和世界足球消息逾20年，是最傑出的足球記者之一，今年是第8次報導世足。而他上周才發文坦言身體狀況不佳，曾因胸痛就醫，「我的身體真的要垮了，連續3周睡眠不足、極大壓力及大量工作對我的身體造成影響。」

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