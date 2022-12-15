iPhone 14多強？男女墜峽谷手機沒訊號　成功通報讓直升機出動救人

▲落難男女最終順利獲救。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

蘋果iPhone 14系列新出車禍偵測、衛星SOS緊急服務功能，至今發生的多起事件已展現這些功能有多強大。美國加州救援人員也說，多虧上述功能提供的準確經緯度位置，團隊才能利用直升機順利救出墜入91公尺深峽谷的一男一女。

外媒9to5mac報導，這對20多歲男女駕車當時駛離洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路（Angeles Forest Highway），接著墜落約91公尺深的偏遠峽谷中。其中一人身上iPhone 14的車禍偵測功能啟動，系統記錄到這起事件。

當時兩人儘管能順利從汽車中脫身，但當時位置在峽谷，手機沒有訊號，啟動手機的「衛星SOS緊急服務」衛星服務，連接至蘋果公司的中繼中心，透過訊息通報狀況。接著中繼中心向外求援，成功聯繫到救難人員，第一批救援人員隨後趕往現場。

搜救團隊表示，由於衛星服務與中繼中心提供準確的經緯度位置，直升機順利找到2人，確認兩人只受輕傷，最終把他們送往當地醫院。