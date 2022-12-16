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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

心情超煎熬！李四川曝太太心情　最後因蔣萬安「這原因」答應老公進市府

▲▼ 李四川接受中廣新聞千秋萬世主持人王淺秋專訪 。（圖／截圖直播）

▲李四川接受中廣新聞千秋萬世主持人王淺秋專訪。（圖／截圖直播）

記者崔至雲／台北報導

台北市長當選人蔣萬安日前公布小內閣名單，其中一位副市長將由高雄市前市長李四川接任。李今（16）日上午接受中廣新聞千秋萬世主持人王淺秋專訪，他提到當初答應蔣接任副市長的心情，他與太太心情都很煎熬，但最後看到蔣萬安的誠懇，最終還是點頭答應擔副市長一職。

王淺秋在節目一開始就表示，今天應該點一首「心太軟」給李四川，這次真的背負了很多人的期待。李四川表示，他這個年紀應該要享受人生了，但看到蔣萬安一心想把台北市做好的誠懇，加上他比較年輕、沒有在行政機關待過，而台北市發展已經有某個程度，要有有感的改變真的沒有這麼簡單，因此決定盡全力幫他。

李四川也吐露，自己與太太當時心情其實非常煎熬，因為在民間這兩年，他與太太周休二日都可以到處去玩玩，而這兩年也是他「睡最好的兩年」，手機睡覺還可以關靜音，但是現在知道未來已經會完全不一樣了；太太還提到，他們全家出國的照片都缺了李四川，心情上也是思考了很久。

「你還是去幫蔣萬安啦！」李四川曝太太最後點頭的想法，太太認為，李在民間是小我，到了市府是大我，還是需要全力支持蔣萬安。李四川也表示，自己現在既然答應了，就會全力以赴的幫忙，雖然台北不是他的家，但是已經待了38年，台北市是他第二個家、永遠的家，希望可以與蔣一起讓台北變得更好。

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