傳接蔣萬安小內閣文化局長　蔡詩萍沒否認僅回答一句話

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長當選人蔣萬安的「小內閣名單」受到各界高度關注，傳聞資深媒體人、作家蔡詩萍有可能成為台北市新任文化局長。對此，蔡詩萍沒有直接否認，僅表示「最好請市府新團隊回答啦，我不方便」。

▲蔡詩萍有望成為台北市新任文化局長。（資料照／記者湯興漢攝）

蔣萬安12日公布副市長李四川等10名公務體系小內閣人事名單，14日上午再公布7名文教體系的小內閣成員，包括柯文哲2014年聘任的教育局長湯志民回任，以及現任勞動局長高寶華留任。不過，產發局、文化局、觀傳局等重要局處單位的首長名單仍未有明確人選。

外界傳聞，資深媒體人、作家蔡詩萍有可能成為台北市新任文化局長；蔡詩萍15日被問到此事，沒有直接否認傳聞，僅表示「最好請市府新團隊回答啦，我不方便」。蔣萬安團隊則表示，相關人事的徵詢作業還在進行中，若確定了，會盡快公布向大家介紹。

現年64歲的蔡詩萍是知名作家、媒體工作者，曾擔任《聯合晚報》總主筆，撰寫過《男回歸線》、《30男人手記》等著作，2017年以POP Radio《POP 大國民》節目獲得第52屆廣播金鐘獎教育文化節目主持人獎。

此外，蔡詩萍的妻子是新聞主播林書煒，父親蔡金學是湖北應山人，民國38年（西元1949年）隨著軍隊撤退到台灣，母親許娘妹是新竹州中壢郡（現今桃園市中壢區）的客家人，舅舅許信良則是台灣民主運動的知名人物，擔任過民進黨黨主席。