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李四川坦言出任台北副市長「壓力大」　韓國瑜打氣喊：相信川伯！

▲▼李四川於臉書吐露出任台北市副市長心境。（圖／翻攝自李四川臉書）

▲李四川於臉書吐露出任台北市副市長心境。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

準台北市長蔣萬安12日公布第一波小內閣，副市長確定由前高雄市副市長李四川出任。李四川14日於臉書感性寫道，再過幾天就要離開陪著他兩年多溫馨的辦公室，心中有點不捨，尤其是這幾天看到好友們高期望的留言，壓力更大。對此，前高雄市長韓國瑜也在底下留言替他加油打氣。

蔣萬安指出，李四川從基層公務員做起，在台北市政府工務機關服務了25年，曾任新北市政府、高雄市政府副市長，以及行政院秘書長等職務，由中央到地方的完整歷練，積累出精準的市政判斷以及沉穩的調和能力，未來從重大市政議題推動到跨縣市合作，都將是台北市倚重的全方位人才。

李四川將於12月25日接任台北市副市長，他在臉書寫道，再過幾天就要離開陪著他兩年多溫馨的辦公室，心中有點不捨，人生有太多的左右為難，也有很多意外與驚奇，到了這個年齡，應該是給自己做減法，怎麼還繼續做加法，尤其是這幾天看到好友們高期望的留言，壓力更大，他也感謝大家對他的鼓勵與支持，他會盡全力，更需要大家給他指正，「讓我們一起努力，共同創造一個有愛、最幸福的宜居城市。」此文一出，昔日的好夥伴韓國瑜也在底下留言替他加油打氣，「能力越強、責任越大，相信做事誠懇實在的川伯，必定能協助市長、將台北打造為更好的城市！」

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