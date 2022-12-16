極寒冷！寒流今晚來襲最低不到6℃　下周還有10℃以下強冷空氣

▲今晚開始首波「寒流」開始南下，氣溫漸降，周日（18日）是最強的時候，本島最低降至6度以下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部降雨明顯。今晚開始首波「寒流」開始南下，氣溫漸降，周日（18日）是最強的時候，本島最低降至6度以下。另外，下周還有另一波強冷空氣南下，清晨平地最低溫也會不到10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部雨；晚起首波「寒流」開始南下，氣溫漸降。今日中部以北及宜花天氣濕涼；各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至24度，南部16至28度，東部16至26度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲16日4：30色調強化雲圖顯示，中部以北有較多雲層(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，中部以北有降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，中部以北有局部降雨(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明(17)日「寒流」續南下，北、東仍有局部雨，中南部逐漸好轉、為雨後多雲時晴；氣溫繼續下降，愈晚愈寒冷。下周(18)日至周一(19日)清晨，「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖；台北測站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至6度以下；民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。下周一白天起「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下周二(20日)天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

下周三(21日)起至下周末，另一波屬性偏乾的強冷空氣南下。下周三上半天北台灣有局部少量降雨的機率，但很快好轉，各地皆為晴朗穩定的天氣，並持續至下周末。期間白天在陽光下或不覺冷，入夜「強輻射冷卻」作用，氣溫降得很快、很低；清晨平地最低氣溫常在10度以下，應注意保暖、防寒！