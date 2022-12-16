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法國狂歡進決賽　卻釀14歲少年遭輾斃慘劇！對陣球迷暴動扯國旗

▲▼法國民眾慶祝踢贏摩洛哥Fans gather in Paris for France v Morocco。（圖／路透）

▲法國民眾慶祝世足進決賽。（圖／路透）

文／中央社

法國隊今天在2022卡達世界盃足球賽四強賽踢走摩洛哥隊，賽後在法國南部城市蒙貝列（Montpellier）對陣的雙方球迷卻發生憾事，一名14歲少年不慎遭一輛汽車輾過傷重不治。

英國廣播公司（BBC）報導，這起事件發生在蒙貝列西北邊的拜伊亞得區（La Paillade），事發約在法國隊以2比0淘汰摩洛哥隊後半小時。當時在蒙貝列市中心法國與摩洛哥球迷對陣一度失控，有人投擲煙火，警方報以催淚瓦斯。法國有龐大的摩洛哥裔人口，總數約150萬人。

根據社群媒體上流傳的影片，一群人包圍一輛車窗掛著一面法國國旗的汽車後，有人把國旗扯下，駕駛似乎受到驚嚇，轉向猛踩油門逃離，過程中朝2名青少年衝撞，但駕駛並未停下，而是加速駛離，並輾過這名14歲少年，少年當場心跳停止。

▲▼法國民眾慶祝踢贏摩洛哥Fans gather in Paris for France v Morocco。（圖／路透）

▲法國民眾狂歡。（圖／路透）

法國當局表示，身亡少年是在球賽結束後遭到一輛汽車衝撞，在醫院不治。

蒙貝列所屬的法國南部埃羅省（Herault）省長表示，事發後在不遠處找到被棄置的肇事車輛，警方已開始搜尋駕駛。

蒙貝列市長達拉夫斯（Michaël Delafosse）表示，「這起可怕的慘悲」令所有人恐懼震驚，並希望能將犯下這個「懦弱行為」的凶手繩之以法。

代表埃羅省的法國國會議員歐濟歐（NathalieOziol）則說：「一場運動賽事卻以全然慘劇作結，令人感到十分哀傷。」她也向少年家屬表達慰問。

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