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快訊／當兵變硬了！國軍鑑測增6項目　19-29歲「平板撐體」100秒合格

記者蘇晏男／台北報導

國軍宣布2023年起含義務役在內各級部隊，新增6項鑑測項目，包含壺鈴平舉、平板稱體及20公尺漸進式折返跑等。國防部表示，其目的是在安全的基礎下，讓官兵透過自主規律運動，鍛鍊健康與強壯的體魄；這部分參據美軍「戰力三要素」有關「優質睡眠、均衡營養、多元運動」等內容，納入基本體能訓測項目內涵，針對心肺耐力、肌力、肌耐力、柔軟度等要項，擬定周詳的訓練模式。

▲國軍新增鑑測項目。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國軍鑑測新增平板撐體。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部今（15日）上午召開記者會，針對國軍「基本體能多元訓項」進行說明。國防部指出，訓練項目分為四大部分，第一、上肢肌群：除原本的2分鐘伏地挺身、單槓（男子引體向上、女子曲臂懸垂）外，新增壺鈴平舉；第二、腹部核心肌群：除維持2分鐘仰臥起坐外，新增平板撐體及仰臥捲腹。

第三、心肺耐力：原本有3000公尺跑步、5分鐘跳繩、5公里健走、800公尺遊走外，增加20公尺漸進式折返跑；第四、柔軟度：過去未有此項，新增坐姿體前彎及抓背。

國防部說，基本體能多員選項，不分性別、年齡、傷病等因素，可針對上肢肌群、腹部核心肌群、心肺耐力、柔軟度對應擇一項目實施訓練。

▲國軍鑑測新增壺鈴平舉。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國軍鑑測新增壺鈴平舉。（圖／記者蘇晏男攝）

在鑑測合格標準方面，分為19-29歲（青年期）、30-44歲（壯年期）、45-59歲（中年期），並男女不同。國防部指出，壺鈴平舉為青年期：男45下、女31下；壯年期：男40下、女22下；中年期：男22下、女12下。

仰臥捲腹為青年期：男24下、女15下；壯年期：男21下、女10下；中年期：男19下、女8下。平板撐體青年期：男100秒、女90秒；壯年期：男90秒、女75秒；中年期：男70秒、女65秒。

20公尺漸進式折返跑青年期：男60趟、女41趟；壯年期：男50趟、女30趟；中年期：男25趟、女15趟。此項目還有分出7個等級。

▲仰臥捲腹。（圖／記者蘇晏男攝）

▲仰臥捲腹。（圖／記者蘇晏男攝）

對於為什麼推出體能多元訓項？國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將指出，除維持現行仰臥起坐、伏地挺身、3000公尺跑步外，考量戰備演訓任務跟分析官兵日常作息所需要的戰姿，透過核心、心肺耐力、柔軟度來設計多員訓練項目。

劉慎謨舉例，例如戰車部隊的裝填手，要把彈藥送進戰車，所需要的就是上身肌群，而步兵在戰場上執行射擊，當要變換動作跟位置，就須使用的心肺耐力跟腹部核心肌群，所以國軍是依照戰訓所需來設計科目，並多元化、多樣化來協助官兵。

至於標準是否降低？劉慎謨說，新增鑑測項目的合格標準是參照美軍及本國體育署，並且按照國軍官兵要執行戰備任務及日常所需的體能來訂定，標準都高於國軍參照的數據。

▼國軍鑑測20公尺折返跑。（圖／記者蘇晏男攝）

▼國軍健側20公尺折返跑。（圖／記者蘇晏男攝）

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