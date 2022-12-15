　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安為何不辭立委？　林俊憲諷：除了政治考量就是為「領薪水」

▲▼立委林俊憲召開桃機採購弊案記者會 「國門不設防？ 桃機行李託運設備竟來自中國國營軍火集團 」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林俊憲於臉書喊話，「想把司法問題政治化？高虹安，妳為何還不辭立委？」圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安遭控詐領國會議員助理費案持續延燒，今（15）日高虹安立法院辦公室遭檢調大規模搜索。對此，民進黨立委林俊憲就透過臉書喊話，「想把司法問題政治化？高虹安，妳為何還不辭立委？」並且大酸，高虹安如今還不辭職，除了政治考量外，他唯一想得到的理由就是薪水。

林俊憲表示，今天早上他到立法院時，一出電梯就發現非常「熱鬧」，原來是檢調搜索高虹安的國會辦公室，也衍生出會不會被羈押的問題，他提到，因為這陣子大家看新聞也知道，在會期間要逮捕或羈押立委是要得到立法院同意的，但其實這問題根本不應該推到立法院來，而是該問高虹安，「妳為何還不辭立委？」

林俊憲指出，本案最巧妙之處就在時機點，這個會期一直到12月31日才結束，高虹安直到25日上任前，「只要一天不辭職，這個保護傘就一直有效」，等於是把要不要同意羈押高虹安的難題丟給立法院、丟給朝野協商，讓自己的司法問題變成政治問題，他大嘆，「不得不說相當高明，或許有高人指點也說不定？」他也提到，假設檢調決定羈押而通知立法院，協商過程有委員出言反對，便會被質疑是否干擾司法？如果出言贊成，是否又會被指控是「政治迫害」？這不該是立法院決定的事，自己該知所進退，更何況高虹安從當選以後時間都花在準備上任，不分區又可以馬上遞補，不會有少一位立委的問題，拖到現在還不辭職反而才奇怪。

林俊憲最後諷刺，想來想去，高虹安到現在還不辭職，除了政治考量外，他唯一想得到的理由就是薪水，反正當一天立委就有一天的薪水，直到最後一刻都要領好領滿，他大酸，有人可能會覺得高虹安會差那幾千幾萬塊的薪資嗎？但從這幾個月爆出來的各種新聞來看，還真的不好說！

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／新北工廠大火！　警消出動25車灌救
快訊／北捷往淡水「沒到站突調頭」　將懲處司機員！
余皓然校花女兒登時尚雜誌！　網一面倒讚：超美
快訊／高虹安助理「台大十三妹」遭移送北檢　畫面曝光
高虹安被約談　王浩宇點1問題「可能一屍五命」
法國隊多人掛病號！總教練揭「可能元兇」　1主力有望決賽歸隊
小舅慘遭殺害！　譚德塞哽咽開記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

顯示器設定錯誤！往淡水列車「沒到站突調頭」　北捷將懲處司機員

指涉蘇貞昌無法繼續風光霸氣？　新系聲明駁斥：不實消息

高虹安列他字案不會被聲押？　她揭經歷：司法若真被搞定100％不公

高虹安被約談　王浩宇點1問題「可能一屍五命」：天冷晚上吃雞鴨

高虹安為何不辭立委？　他諷：除了政治考量就是為「領薪水」

高虹安若被法院裁定羈押？　柯建銘曝立院程序：需要朝野協商同意

高虹安遭爆「博士論文被母校下架」！他酸正逢檢調約談：雙喜臨門

實聯制、點餐系統皆惹議　羅智強批「他」步上陳時中後塵跌落神壇

檢調大搜索！高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

黃敏惠簽署勞動備忘錄　落實市政推動勞權保障及青年權益

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

顯示器設定錯誤！往淡水列車「沒到站突調頭」　北捷將懲處司機員

指涉蘇貞昌無法繼續風光霸氣？　新系聲明駁斥：不實消息

高虹安列他字案不會被聲押？　她揭經歷：司法若真被搞定100％不公

高虹安被約談　王浩宇點1問題「可能一屍五命」：天冷晚上吃雞鴨

高虹安為何不辭立委？　他諷：除了政治考量就是為「領薪水」

高虹安若被法院裁定羈押？　柯建銘曝立院程序：需要朝野協商同意

高虹安遭爆「博士論文被母校下架」！他酸正逢檢調約談：雙喜臨門

實聯制、點餐系統皆惹議　羅智強批「他」步上陳時中後塵跌落神壇

檢調大搜索！高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

黃敏惠簽署勞動備忘錄　落實市政推動勞權保障及青年權益

身體出現3症狀＝濕氣過重！ 　他揪主因嘆：很多人都有

撞見未婚夫和朋友「講幹話」心碎：婚還要結嗎？　網一看內容全勸放生

電動車被駭怎麼辦？　接軌國際標準預防資安風險

快訊／林口工廠大火「白煙壟罩」警消出動25車80人灌救

姆巴佩惺惺相惜好基友　「褲檔一大包」嚇壞球迷

顯示器設定錯誤！往淡水列車「沒到站突調頭」　北捷將懲處司機員

指涉蘇貞昌無法繼續風光霸氣？　新系聲明駁斥：不實消息

高虹安列他字案不會被聲押？　她揭經歷：司法若真被搞定100％不公

快訊／高虹安助理台大十三妹「公衛文」移送北檢　長髮掩面快步離去

余皓然校花女兒登時尚雜誌！　「前衛造型」網一面倒讚：超美

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

快訊／當兵變硬了！國軍鑑測增6項目

蘇貞昌走人剩一步之遙　蔡英文鎖定陳建仁組閣

高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

快訊／12：03規模6.2有感地震　北捷全線慢速行駛

綠營側翼群組名單曝光！大咖都在裡面　高嘉瑜：他們可能感情不錯

蔣萬安找他當資訊局長　19歲創業賺百萬

直擊／檢調搜2小時！高虹安辦公室主任被帶走　記者敲門急上鎖

快訊／「對不起，我確診了！」　王鴻薇今起暫停拜票改直播和選民見面

直擊／高虹安遭控詐領國會議員助理費　檢調今搜索國會辦公室

快訊／行政院大修選罷法117法條　阻絕黑金侵擾

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

綠營學者罵爆陳吉仲去找蔡總統上課　劉寶傑：他是草包

高虹安為何不辭立委？　他諷：除政治考量就為領薪水

吳怡農要贏是做夢？　梁文傑：攻擊是唯一解方

更多熱門

相關新聞

高虹安若被法院裁定羈押？　柯建銘回應了

高虹安若被法院裁定羈押？　柯建銘回應了

檢調偵辦新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費案，15日由檢察官親自率隊前往立法院，並帶走了高辦公室主任陳奐宇。對於若高虹安被羈押，立法院程序部分，民進黨團總召柯建銘表示，過去也有這樣的案例，要立法院同意，過去是用朝野協商，就沒有表決，大家都很清楚。

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

他揭多路搜索高虹安3關鍵　曝「搞定司法」重要指標

他揭多路搜索高虹安3關鍵　曝「搞定司法」重要指標

檢調分8路搜索　高虹安等4人列被告遭約談

檢調分8路搜索　高虹安等4人列被告遭約談

關鍵字：

高虹安立委林俊憲詐領助理費立法院

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面