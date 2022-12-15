高虹安為何不辭立委？　他諷：除了政治考量就是為「領薪水」

▲林俊憲於臉書喊話，「想把司法問題政治化？高虹安，妳為何還不辭立委？」圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安遭控詐領國會議員助理費案持續延燒，今（15）日高虹安立法院辦公室遭檢調大規模搜索。對此，民進黨立委林俊憲就透過臉書喊話，「想把司法問題政治化？高虹安，妳為何還不辭立委？」並且大酸，高虹安如今還不辭職，除了政治考量外，他唯一想得到的理由就是薪水。

林俊憲表示，今天早上他到立法院時，一出電梯就發現非常「熱鬧」，原來是檢調搜索高虹安的國會辦公室，也衍生出會不會被羈押的問題，他提到，因為這陣子大家看新聞也知道，在會期間要逮捕或羈押立委是要得到立法院同意的，但其實這問題根本不應該推到立法院來，而是該問高虹安，「妳為何還不辭立委？」

林俊憲指出，本案最巧妙之處就在時機點，這個會期一直到12月31日才結束，高虹安直到25日上任前，「只要一天不辭職，這個保護傘就一直有效」，等於是把要不要同意羈押高虹安的難題丟給立法院、丟給朝野協商，讓自己的司法問題變成政治問題，他大嘆，「不得不說相當高明，或許有高人指點也說不定？」他也提到，假設檢調決定羈押而通知立法院，協商過程有委員出言反對，便會被質疑是否干擾司法？如果出言贊成，是否又會被指控是「政治迫害」？這不該是立法院決定的事，自己該知所進退，更何況高虹安從當選以後時間都花在準備上任，不分區又可以馬上遞補，不會有少一位立委的問題，拖到現在還不辭職反而才奇怪。

林俊憲最後諷刺，想來想去，高虹安到現在還不辭職，除了政治考量外，他唯一想得到的理由就是薪水，反正當一天立委就有一天的薪水，直到最後一刻都要領好領滿，他大酸，有人可能會覺得高虹安會差那幾千幾萬塊的薪資嗎？但從這幾個月爆出來的各種新聞來看，還真的不好說！