高虹安遭爆「博士論文被母校下架」！他酸正逢檢調約談：雙喜臨門

▲新竹市長民眾黨高虹安遭爆博士論文被母校下架。（圖／記者陳凱力攝）

記者閔文昱／綜合報導

檢調偵辦新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費案，15日由檢察官率隊前往立法院、高男友李忠庭住處等地展開搜索，並約談高、李在內至少5人到案。對此，自稱美國學者的「翁達瑞」再爆料，正當高虹安的辦公室被檢調搜索之際，她的博士論文也遭母校辛辛那提大學下架，「這算雙喜臨門嗎？」

翁達瑞15日在臉書發文指出，今天檢調搜索高虹安的辦公室，還把辦公室主任陳奐宇帶走，不料稍早就有一名在美國俄亥俄州讀書的臉友傳來一張截圖，「證實辛辛那提大學下架了高虹安的博士論文。」

▲檢調搜索高虹安辦公室，帶走辦公室主任陳奐宇。（圖／記者屠惠剛攝）

翁達瑞PO出截圖指出，這名臉友進入高虹安就讀的大學圖書館，鍵入她的博士論文題目，結果出現3筆搜尋結果，中間那一筆就是高虹安的博士論文，不過，第一筆和第三筆搜尋結果下方都有PDF的檔案圖形，還有其他文件檔的下載連結，唯獨高虹安的博士論文下方是一片空白，「沒有PDF檔案圖形，也沒有其他文件檔的下載連結。」

▲翁達瑞公布截圖，指高虹安論文的連結遭母校封鎖。（圖／翻攝自Facebook／翁達瑞）

翁達瑞認為，由此可知，高虹安的博士論文被辛辛那提大學下架，應是千真萬確的事，而且已經兩星期了，「高虹安的辦公室被檢調搜索，博士論文又被母校下架。這算雙喜臨門嗎？」

貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，有網友也詢問「下架博士文憑還在嗎？」翁達瑞則回覆，「如果論文能補正再上架，學位還在。如果問題大到無法補正，那就撤銷學位。」

另外，有網友好奇何為「下架」？翁達瑞解釋，「論文通過口試後，學校會上傳網路供人下載參考。下架就是學校封鎖論文的連結，不准大眾下載。學校會這麼做，通常是論文有重大瑕疵（如造假），或侵犯他人權益（如抄襲）。如果論文的問題大到無法解決，學校就會撤銷學位。」

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