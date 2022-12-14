以為在踢世足？基隆男騷擾父親、繼母　「足球射門」砸壞3輛車

▲基隆男騷擾父親、繼母，到住處樓下「足球射門」踢壞3輛車。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

基隆市一名鄭姓男子與父親、繼母發生爭執，雙親憤而聲請保護令。沒想到在保護令的生效期間，鄭男竟跑去2人居住的新北市住處大鬧，還拿出足球射門，毀損了1輛機車、2輛汽車。基隆地院審理後，依照違反保護令罪，判鄭男拘役40天。

根據判決書內容，鄭男曾因為傷害案件，被判刑10個月確定，2021年6月26日執行完畢，2022年基隆地院還曾核發保護令，裁定鄭男不得對父親、繼母有身體、精神或經濟上的騷擾、控制及脅迫等不法侵害，還要離2人的新北市住處至少100公尺遠。

不過，鄭男2022年2月間得知保護令的內容，竟然還故意違反，跑到2人的住處按門鈴、騷擾，開口狂罵「看X小」、「你叫我不要回來就不要回來」等話語，還拿出足球「射門」，毀壞了停放在路邊的1輛機車、2輛汽車。

事後鄭男坦承，當時確實有跑去2人的住處按門鈴，後來一時情緒失控，才拿出足球射門，將附近的車子弄壞。

基隆地院審理後認為，鄭男明明有收到合法送達的保護令，也知曉保護令的內容，卻漠視法令的禁制，因此依照違反保護令罪，判鄭男拘役40天。

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