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嘉義藥師送藥亡！託夢「想睡一下」善心人生閉幕　兒哽咽：我接手

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲藥師趙偉正5日送藥途中死亡，家屬、鄉親都非常難過。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義新港鄉全安藥局的67歲藥師趙偉正，本月5日送藥給患者的途中意外死亡，手中還緊握者藥袋，貫徹生前曾跟妻兒許下的承諾「要送藥到不能動為止」。疫情指揮官王必勝15日到趙偉正的告別式向家屬致意，並頒衛生專業獎章感謝其付出。

趙偉正10年來為了照顧弱勢鄉親，不間斷地提供送藥到府的服務，疫情後業務量加大，仍樂此不疲。沒想到，趙偉正5日深夜外出送藥後失聯，被發現倒臥在圳溝內死亡，手中還緊握著藥袋，死因為心因性休克。

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▲▼指揮中心11/18記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

王必勝15日在告別式上香表示，趙偉正盡忠職守，充分發揮了醫事人員、第一線防疫人員的精神，讓人相當感佩，並頒發「衛生專業獎章」，以此彰顯趙偉正在衛生事業上的終生成就。

趙偉正的兒子趙坤賢同為藥師，他表示，爸爸走後有託夢給他們，說撿到藥時不小心摔倒，覺得草的土軟軟的很舒服，覺得累了想休息睡一下。

趙坤賢紅了眼眶說，「不少阿公阿嬤因為失能只能仰賴兒子女兒一個月回來一次幫忙領藥，常常會造成服藥中斷。這幾年其實爸爸他也慢慢走到這個階段了，這幾年他也多次送藥自摔進出急診加護病房多次，我們總是會唸他說不要再去送藥了給我處理就好，但他總是說他要送到不能送為止，爸爸從來不覺得做這些事很偉大，這些其實只是全安藥局日常生活中的一部分，這也是我們愛這塊土地一種方式」，他知道這是爸爸一生的志願，之後會由他來接手，持續為鄉親、民眾提供送藥的服務，希望爸爸可以一路好走，放心的離開。

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