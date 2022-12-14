守住花蓮嘉義微笑曲線！選前最後衝刺　徐榛蔚嘉義力挺黃敏惠

▲▼花蓮縣長徐榛蔚會同多位黨內大咖遠赴嘉義力挺黃敏惠，沿街拜票爭取支持。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

嘉義市長選舉進入選前一週衝刺階段，13日花蓮縣長徐榛蔚與雲林縣長張麗善、立法委員曾銘宗、翁重鈞，以及前桃園縣長吳志揚等人，特地前往陪同國民黨嘉義市長候選人黃敏惠掃街拜票。

嘉義市長選舉國民黨近日集結多位黨內大咖、前立院同事到場用行動具體支持，展現絕對的黨內團結，全黨全力以赴下，競選團隊和支持者無不振奮，用執政成果爭取選民支持，力求擦亮民主聖地的招牌。徐縣長也說，黃市長過去成績看得見，呼籲選民出來用選票支持，守住花蓮嘉義微笑曲線。





花蓮縣長徐榛蔚表示，黃敏惠近四年來在幸福城市、五星城市等各大評比都是名列前茅，除了執政歷練、市政規劃，黃敏惠也在國際得到諸多獎項，例如美國Muse獎，就是透過文化藝術來與國際接軌，讓嘉義市跳上國際舞台。而花蓮縣與嘉義市，是東西兩個北迴歸線經過的城市，剛好就是一個微笑的曲線，代表一個幸福城市的連結，「未來希望東西一起來努力。」徐榛蔚也呼籲嘉義市民，這個星期天花少少的一點時間，投下珍貴的一票，可以為嘉義市延續幸福。





黃敏惠表示， 「選舉到了，選舉支票一直開，選舉過後跳票的一大堆。」，只要市民有需要的一定做，而且也一直很努力在做，她舉例，總統曾經來嘉義市承諾鐵路高架化全額中央負擔，但是又跳票，地方不但要負擔38億3，現在還要增加9.8億，所以嘉義市民要多負擔將近50億，行政院長也曾來嘉義市開過肉品市場現代化設施，中央全額補助的支票，最後還是要地方負擔2400萬。黃敏惠強調，舉這些例子是要告訴鄉親，自己的故鄉自己顧，嘉義的未來也要自己拚。



黃敏惠再次強調，這次嘉義市長選舉，一次選舉變兩次，投票率一定會降低，這是必然的，但這個挑戰對嘉義人來說，剛好是振奮和團結的開始，更要全力以赴，讓嘉義市民主聖地的招牌被全台都看見。