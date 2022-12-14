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「黃敏惠不做的我來做！」　柯建銘攜李俊俋催票：翻轉新嘉義

▲▼ 民進黨立法院黨團今（14）日召開「力挺李俊俋，翻轉新嘉義」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨立法院黨團召開「力挺李俊俋，翻轉新嘉義」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

距離嘉義市長重行選舉12月18日投開票進入倒數階段，民進黨立法院黨團今（14）日召開「力挺李俊俋，翻轉新嘉義」記者會。民進黨市長候選人李俊俋表示，嘉義市、新竹市同時升格為省轄市，但至今發展差別很大，現任嘉義市長黃敏惠不做的，他都可以來做，期待未來透過他，把嘉義大翻新。

綠營總召柯建銘今日率黨團成員召開「力挺李俊俋，翻轉新嘉義」記者會。他表示，這次嘉義市選舉是九合一選戰的延長賽，呼籲大家一起站出來力挺李俊俋贏得最後勝利。

柯建銘提到，李俊俋的能力表現、擘劃力、執行力都是一流的，李俊俋的戰略思維、民主思維更是黨團的導師、領航者，相信他未來當城市的治理者絕對不是問題。而嘉義市民的期待已經改變，呼籲市民改變的時間已經到了，1218一起站出來頭票。

李俊俋也說，嘉義市、新竹市同時升格為省轄市，但是發展差別非常大，因為長期以來都是同位市長在執政，他這次推出的政策包含65歲裝假牙、 提高生育津貼、長輩健檢，這些黃敏惠不做的，他都會來做，許多長期擺著不解決的事情，他都會來解決，期待市民用選票支持他，一起讓嘉義大翻新。

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