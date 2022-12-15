IKEA嘉義店26日開幕「少1大賣點」　在地人失望：不去了

▲IKEA嘉義店即將開幕。此圖非IKEA嘉義店。（圖／記者李毓康攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

IKEA確定即將在12月26日進駐嘉義，原本讓當地人非常期待，沒想到有民眾發現，官網的門市資訊竟然沒有深受民眾喜愛的餐廳，僅設有美食小站，消息一出，頓時讓不少嘉義人大失所望，難過地表示「沒餐廳，不用去了」。

一名網友昨日在「嘉義綠豆大小事」發文表示，看了IKEA官網「結果好像沒有餐廳」，並轉發了IKEA城市店即將開幕的貼文，地點在嘉義某間大潤發一樓，該店除販售家具家飾外，還美食小站以及瑞典超市，唯獨沒有餐廳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出令不少嘉義人相當失望，「沒餐廳？滿期待的說」、「沒餐廳，不用去了」、「我期待的是餐廳耶」、「熱狗堡也吃不到了」、「沒餐廳……沒有馬鈴薯泥吃了」、「小站喔？大概就一個攤位大」、「鮭魚炒飯吃不到了嗎？」

據了解，IKEA嘉義城市店將於12月26日開幕，地點在嘉義市博愛路的大潤發賣場1樓，營業時間為每日早上10時至晚間8時。從官網的美食推薦專區可知，美食小站僅販售4種產品，分別是嘉義限定的肉鬆芋泥堡、瑞典烤肉丸、季節限定布朗尼霜淇淋以及香草霜淇淋。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399