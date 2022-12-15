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又凍又濕！明起「雨彈＋寒流」接力襲台急凍6°C　下周又有冷氣團

▲▼大陸冷空氣南下挾帶大量水氣，北台灣陰冷多雨，路上行人紛紛穿起冬裝撐起雨傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲明日全台有雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日鋒面通過全台有雨，中部以北、東半部降雨範圍廣且有較大雨勢，周六下半天的天氣轉乾，緊接著寒流南下，周日一整天到下周一清晨最冷，早晚低溫下探7度，沿海空曠地區溫度更低，周一白天溫度逐漸回升，但周三又會有大陸冷氣團襲台，溫度再度下降至13度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

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▲▼明日鋒面通過，各地降雨機率高，沿海風力也較強。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，明日鋒面影響，各地降雨機率高，中部以北、東北部降雨範圍廣，有局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北地區有局部大雨，南部雨勢則較局部。各地早晚低溫17到19度，白天北台灣19到20度、其他地區24到26，中南部較熱有28到29度。

周六上半天水氣仍多，下半天雨勢趨緩，隨著寒流南下，溫度也會明顯下降，北部低溫10度、中南部12到14度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼周末寒流南下，各地溫度明顯下降。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

周日到下周一清晨是冷空氣最強的時段，白天高溫北台灣不到10度、中部16度、南部20度，早晚低溫中部以北、東北部7到8度，其他地區10到11度，沿海空曠地區可能再低1到2度。

下周一白天溫度開始回升，持續略暖到周二，周三又會有一波大陸冷空氣南下，台北市低溫13度，不過下周水氣較少、天氣偏乾，僅北部、東半部有局部降雨，整體天氣相對近期穩定。

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