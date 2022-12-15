英國寒流來襲！河水出現「冰鬆餅」奇景　車站乘客打雪仗

▲河流上的泡沫開始結凍並相連結合在一起，最終形成一圈圈的圓形薄冰。（圖／翻攝自推特、IG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國寒流報到，各地紛紛降雪，就連車站月台乘客都打起雪球大戰。英格蘭東北部的泰恩河（River Tyne）歷經零度以下的低溫後，河面上形成一圈圈「冰鬆餅」的罕見美麗奇景。

綜合Metro、每日郵報報導，諾森比亞郡赫克瑟姆當地12日氣溫降至零下，河流上的泡沫開始結凍並相連結合在一起，且被吸入漩渦水流，最終形成一圈圈的圓形薄冰。

We’ve seen pancakes on our plates before – but have you ever spotted them forming across the water?



The UK’s bitter cold snap saw a rare phenomenon occur on the River Tyne in Hexham, Northumbria. — Metro (@MetroUK) December 13, 2022

45歲衝浪運動員保羅（Paul Sundin）表示，他先前從未見過類似的景色，河面的一側完全被覆蓋，看起來就像是漂浮的冷凍披薩，撿起時會碎掉，近距離觀看覺得很美。

另一方面，倫敦西漢姆站（West Ham station）的通勤族因為降下大雪，開始隔著列車通過的軌道在兩側月台互相打起雪球大戰。這段畫面在網路上竄紅，更有人說，「打雪仗永遠都不嫌老」。