英國寒流來襲！河水出現「冰鬆餅」奇景　車站乘客打雪仗

▲河流上的泡沫開始結凍並相連結合在一起,最終形成一圈圈的圓形薄冰。(圖/翻攝自推特、IG)

記者詹雅婷/綜合報導

英國寒流報到,各地紛紛降雪,就連車站月台乘客都打起雪球大戰。英格蘭東北部的泰恩河(River Tyne)歷經零度以下的低溫後,河面上形成一圈圈「冰鬆餅」的罕見美麗奇景。

綜合Metro、每日郵報報導,諾森比亞郡赫克瑟姆當地12日氣溫降至零下,河流上的泡沫開始結凍並相連結合在一起,且被吸入漩渦水流,最終形成一圈圈的圓形薄冰。

We’ve seen pancakes on our plates before – but have you ever spotted them forming across the water?



The UK’s bitter cold snap saw a rare phenomenon occur on the River Tyne in Hexham, Northumbria.