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說好的言論自由！追蹤馬斯克專機推特帳號被禁　本尊也被停權

▲▼馬斯克,推特。（圖／路透）

▲馬斯克處理推特的手段再次引起爭議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國20歲男大生史威尼（Jack Sweeney）在推特設立機器人帳號，專門追蹤馬斯克（Elon Musk）等名人的私人飛機行蹤，本人帳號與機器人帳號都有數十萬粉絲。馬斯克曾公開承諾，基於「言論自由」，不會對史威尼開鍘，但許多網友14日很快發現，史威尼的帳號已紛紛被禁，掀起一股怒火。

史威尼本身的帳號為「@JxckSweeney」，有15.2萬人追蹤，他所創立的機器人帳號「@ElonJet」則有52.5萬人追蹤，此外他也開設10多個機器人帳號，專門追蹤不同名人的私人飛機動向。史威尼14日發布推文表示，「@ElonJet顯然已經被停權了」，推文呼籲網友在其他平台繼續追蹤他，目前他在臉書、Instagram和Telegram的帳號仍然能夠正常發布貼文。

史威尼發布推特帳號被封禁的消息後，他本尊「@JxckSweeney」的帳號也被停權。

▲▼追蹤馬斯克的推特帳號被禁。（圖／翻攝推特）

▲▼史威尼的本尊和機器人帳號都被停權了。（圖／翻攝推特）

▲▼追蹤馬斯克的推特帳號被禁。（圖／翻攝推特）

消息逐漸傳開，CNN記者歐蘇利文（Donie O'Sullivan）貼出馬斯克11月7日的一則推文，「我對言論自由的承諾，包括連追蹤我的專機動向的帳號也不會封禁，雖然那是對個人隱私的直接風險。」

事實上，馬斯克去年11月30日就曾傳訊息給史威尼，開價5000美元（約新台幣14萬元），希望史威尼能關閉「@ElonJet」，但史威尼把價碼再多加1個0，最終協議並沒有達成，「5000美元不足以換取我從中得到的收穫。錢沒法取代任何東西，比如樂趣」。

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