快訊／地牛翻身！12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

今日12:03發生規模6.2地震，震央位於臺灣東部海域，深度6km，最大震度花蓮5弱，後續又發生8次餘震。中央氣象局推估，未來三天內還會有規模4以上餘震、一周內會有規模3以上餘震，且由於震央較淺，有較多破碎帶，因此餘震會比較多。