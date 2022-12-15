快訊／地牛翻身！12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

記者李宜秦／台北報導
中央氣象局通報，今日12:03發生規模6.2地震，震央位於臺灣東部海域，深度6km，各地最大震度包括花蓮5-、台東4、宜蘭4、南投4、嘉義4、彰化4、台中4、雲林4、高雄3、新竹3、台南3、新北3、苗栗3、桃園3、屏東3、澎湖2級。
【 第181號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年12月15日12時03分17秒
震央位置：北緯23.77° 東經121.78°
震源深度：5.7公里
芮氏規模：6.2
相對位置：花蓮縣政府東南方 29.1 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度5弱
5弱：水璉、鹽寮
4級：磯崎、花蓮市、西林、銅門、秀林、太魯閣、紅葉、西寶、和平、光復
3級：玉里、富里
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功、東河
3級：海端、利稻、池上
2級：鹿野、綠島、卑南、臺東市、蘭嶼
1級：太麻里、達仁、大武
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花、武塔、南山
3級：南澳、冬山、大同、宜蘭市、牛鬥
2級：蘇澳、內城、頭城
1級：龜山島
● 南投縣地區最大震度4級
4級：奧萬大、合歡山、玉山、竹山
3級：日月潭、信義鄉、名間、南投市
2級：魚池、國姓、埔里
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：番路、民雄
3級：阿里山、大埔、太保市、義竹
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：彰化市、大城
3級：員林
● 嘉義市地區最大震度4級
4級：嘉義市
● 臺中市地區最大震度4級
4級：霧峰
3級：梨山、德基、臺中市、大甲、梧棲
2級：烏石坑
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：麥寮
3級：古坑、斗六市、土庫、草嶺、四湖、水林
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源、甲仙、六龜、旗山
2級：楠梓、高雄市
1級：壽山
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西、竹北市、竹東
2級：五峰、峨眉
● 臺南市地區最大震度3級
3級：東山、楠西、善化、新化、佳里、永康、臺南市、七股
● 新北市地區最大震度3級
3級：五分山
2級：雙溪、五股、新北市、淡水
1級：三貂角、石門、萬里
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：竹南
2級：鯉魚潭、南庄、苗栗市、三義
● 桃園市地區最大震度3級
3級：桃園市
2級：三光、中壢、新屋
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：九如、屏東市
2級：三地門、瑪家、新埤、恆春
1級：春日、獅子、小琉球、滿州、南灣、鵝鑾鼻
● 臺北市地區最大震度2級
2級：木柵、臺北市
1級：陽明山
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
1級：東吉島
▲12:03發生規模6.2地震。（圖／氣象局）
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