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泰情侶開拓野戰新地點！半裸在洗衣店玩滾筒式野炮　忘情交疊畫面曝

▲▼泰國一對情侶在自助洗衣店內公然打野炮。（圖／翻攝自推特）

▲泰國一對情侶在自助洗衣店內公然打野炮，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

不少年輕男女有時會禁不住沸騰的慾望或為了尋求刺激直接在路邊野戰，不過泰國最近卻有一對情侶玩出新花樣，看中24小時投幣式洗衣店不僅免費，隱秘性也不錯，因此直接在洗衣店內當眾打野炮，讓警方頭痛不已。

據泰媒Sanook報導，泰國曼谷一家24小時投幣式洗衣店最近發現，有一對情侶近幾個月經常將洗衣店當成摩鐵，在店內激戰，於是收集了監視器畫面向警方報案。從現場畫面可見，這對情侶一開始是在今年9月22日，開著一輛皮卡來到洗衣店附近送貨。

▲▼泰國一對情侶在自助洗衣店內公然打野炮。（圖／翻攝自推特）

結束工作後，2人將「性愛皮卡」停在自助洗衣店門前開始車震，期間更一度打開車門，讓路人清楚看見他們的行為，並在5分鐘後開車離去。店主表示，事發當時有許多學生在他的店內洗衣，2人的行為十分不雅。

緊接著，這對男女再次於10月20日凌晨乘搭私人轎車來到洗衣店。這次，2人直接不穿褲子，以半裸姿態進入洗衣店，而男子也抱著女友當眾表演起「滾筒式野炮」。警方在接獲店家報案後立即展開調查，並迅速捕獲這對男女。

男子看過影片後承認他是畫面中的當事者，還坦承自己對這間洗衣店情有獨鍾，因此才選擇在店內打野炮。警方表示，這對男女如今對自己的行為十分懊悔，而且也是因為缺乏正確觀念才做出猥瑣行為。他們目前已繳交罰款，並承諾不會再犯。

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