　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

尖峰時刻「硬插」車隊　2廂型車莽漢一路蛇行逼車「還攔車嗆聲」

記者高堂堯／南投報導

蕭姓男子先前於下班尖峰時間開車前往埔里鎮市區，疑似在車陣中突然硬插入車隊，導致前後方2台車輛駕駛不滿，一路尾隨逼車超過1公里，隨後更在大馬路上停車攔下蕭男，下車嗆聲、拍打其座車的引擎蓋。警方接獲蕭男報案後，已連繫2名駕駛到案說明。

▲1台轎車與其他2台廂型車發生行車糾紛，2名廂型車駕駛於路中攔車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲1台轎車與其他2台廂型車發生行車糾紛，2名廂型車駕駛於路中攔車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，蕭姓民眾於10月29日19時許至愛蘭派出所報案，稱在埔里鎮中山路3段與2部廂型車發生行車糾紛。

▲1台轎車與其他2台廂型車發生行車糾紛，2名廂型車駕駛於路中攔車。（圖／記者高堂堯翻攝）

從行車紀錄器畫面看來，蕭男當時開車沿台14線往西行駛，馬路上車潮洶湧，他在牛耳藝術渡假村附近路段的雙白線起點前，從內線往右轉、切進一台白色廂型車後方，疑似引發後方另一台黑色廂型車駕駛不滿，該車亦從其左後方開始往前逼車，前方的白色廂型車也不時故意將車停下或龜速行駛，不讓蕭男離開。

▲1台轎車與其他2台廂型車發生行車糾紛，2名廂型車駕駛於路中攔車。（圖／記者高堂堯翻攝）

雙方一路僵持開到大成國小前天橋下路段時，白色廂型車突然開始蛇行，最後與黑色廂型車以倒V字形方式直接停在路上，攔住蕭男去路，2名男性駕駛先後下車，一人走到駕駛座車窗外怒罵嗆聲，另一人則走到車頭右前方以手掌重拍引擎蓋示威；蕭男同時也有以手機錄影蒐證，同車女伴嚇得連聲驚呼：「不要！不要！」

▲1台轎車與其他2台廂型車發生行車糾紛，2名廂型車駕駛於路中攔車。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，所幸當時雙方僅有言語互嗆、未進一步爆發肢體衝突後各自離去；派出所員警受理蕭男報案後，多次電話通知涉案車輛車主並約定時間到場說明，但當事人因故聯繫延期至12月16日，埔里分局也以正式製發通知書通知駕駛到場製作筆錄後，審視有無違反強制、恐嚇、妨害舟車往來、道交條例等規定，依法查處。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
台南男肚插尖刀陳屍路邊！　死亡超過2天
北部連日大雨「1區」卻少雨！　真正原因曝光
快訊／恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女一家4口判決出爐
是否開放小三通？　顧立雄：春節前拍板
好市多「豪賣176萬三輪車」　車主超狂現身了
快訊／燒死9人李國輝「4度被判死」！　判決大逆轉
兒「9點還沒睡」氣炸！　嚴立婷哭了：我是王八媽媽
世足決賽！　奪冠預測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邀女山友露營竟強吻襲胸摸下體　色男下場曝

快訊／西濱後龍路段重大車禍！砂石車機車對撞　騎士當場死亡

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

分手瘋狂恐嚇10個月！前男友衝她家「做這事」挨告　免囚代價曝

住家旁100m鐵皮屋販毒...開車繞路躲查緝　警攻堅抄400萬毒品

拿「擦擦筆」造假！資深警10年狂A警光山莊210萬　二審判緩刑

一家4人恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女重判無期...父母弟共判49年

別人的比較好...外送員「交換」外送包　到案辯：以為沒人要

尖峰時刻「硬插」車隊　2廂型車莽漢一路蛇行逼車「還攔車嗆聲」

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

邀女山友露營竟強吻襲胸摸下體　色男下場曝

快訊／西濱後龍路段重大車禍！砂石車機車對撞　騎士當場死亡

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

分手瘋狂恐嚇10個月！前男友衝她家「做這事」挨告　免囚代價曝

住家旁100m鐵皮屋販毒...開車繞路躲查緝　警攻堅抄400萬毒品

拿「擦擦筆」造假！資深警10年狂A警光山莊210萬　二審判緩刑

一家4人恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女重判無期...父母弟共判49年

別人的比較好...外送員「交換」外送包　到案辯：以為沒人要

尖峰時刻「硬插」車隊　2廂型車莽漢一路蛇行逼車「還攔車嗆聲」

食品業拓銷爭取17.5億商機　經部：協助業者輸中遞件3305案

邀女山友露營竟強吻襲胸摸下體　色男下場曝

快訊／西濱後龍路段重大車禍！砂石車機車對撞　騎士當場死亡

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

跑到頂樓跳樓「何處算凶宅」　網歪樓：看有沒有帶鑰匙

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

女主管登機前接「最後一通電話」　突然墜14m高空橋撞水泥地身亡

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

社會熱門新聞

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

【詐團集中營首腦1】男遭剁指斷腳筋女被逼賣淫　關鍵證人曝緬甸豬仔慘況

太玄宮控打人影片誹謗　律師解答了

花蓮醉妹遭2男大生性侵　法官1原因判緩刑

高雄富翁13億遺產　里長兒私吞3200萬

桃園酒店女「自拍虐嬰」！家防中心介入了

即／高虹安涉貪立委助理費案　檢調多路行動

在商旅辦雜交趴　2皮條客下場曝

太玄宮乩身否認卡到陰　哽咽道歉

獨／男離奇失蹤1年半　親弟涉殺人罪聲押

快訊／宮主哭了！乩身掌摑女信眾　她哽咽落淚

桃園女IG發「虐嬰實錄」：哪裡可以賣小孩

中和縱火9死案　李國輝改判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

高雄男對喇叭過敏！怒踹騎士機車獲頒「金足獎」　

高雄男對喇叭過敏！怒踹騎士機車獲頒「金足獎」　

高雄市一名蘇姓男子騎乘機車時，不滿被鍾姓男騎士按喇叭，怒踹機車後就騎車離去，全程都被鍾男的行車紀錄器拍下，鍾男相當火大，怒到派出所報案，警方通知蘇男到案說明，全案依毀損罪函送偵辦。

7惡煞「恐怖追車」情侶失控衝民宅

7惡煞「恐怖追車」情侶失控衝民宅

批AV導演心術不正　「兇版李毓芬」挨告

批AV導演心術不正　「兇版李毓芬」挨告

桃園女IG發「虐嬰實錄」：哪裡可以賣小孩

桃園女IG發「虐嬰實錄」：哪裡可以賣小孩

法國晉決賽最關鍵是他！

法國晉決賽最關鍵是他！

關鍵字：

行車糾紛逼車危險駕駛影音

讀者迴響

熱門新聞

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

法國明凌晨開踢！　安全帽酷哥砸10萬重押摩洛哥

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面