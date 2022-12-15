尖峰時刻「硬插」車隊　2廂型車莽漢一路蛇行逼車「還攔車嗆聲」

記者高堂堯／南投報導

蕭姓男子先前於下班尖峰時間開車前往埔里鎮市區，疑似在車陣中突然硬插入車隊，導致前後方2台車輛駕駛不滿，一路尾隨逼車超過1公里，隨後更在大馬路上停車攔下蕭男，下車嗆聲、拍打其座車的引擎蓋。警方接獲蕭男報案後，已連繫2名駕駛到案說明。

▲1台轎車與其他2台廂型車發生行車糾紛，2名廂型車駕駛於路中攔車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，蕭姓民眾於10月29日19時許至愛蘭派出所報案，稱在埔里鎮中山路3段與2部廂型車發生行車糾紛。

從行車紀錄器畫面看來，蕭男當時開車沿台14線往西行駛，馬路上車潮洶湧，他在牛耳藝術渡假村附近路段的雙白線起點前，從內線往右轉、切進一台白色廂型車後方，疑似引發後方另一台黑色廂型車駕駛不滿，該車亦從其左後方開始往前逼車，前方的白色廂型車也不時故意將車停下或龜速行駛，不讓蕭男離開。

雙方一路僵持開到大成國小前天橋下路段時，白色廂型車突然開始蛇行，最後與黑色廂型車以倒V字形方式直接停在路上，攔住蕭男去路，2名男性駕駛先後下車，一人走到駕駛座車窗外怒罵嗆聲，另一人則走到車頭右前方以手掌重拍引擎蓋示威；蕭男同時也有以手機錄影蒐證，同車女伴嚇得連聲驚呼：「不要！不要！」

警方調查，所幸當時雙方僅有言語互嗆、未進一步爆發肢體衝突後各自離去；派出所員警受理蕭男報案後，多次電話通知涉案車輛車主並約定時間到場說明，但當事人因故聯繫延期至12月16日，埔里分局也以正式製發通知書通知駕駛到場製作筆錄後，審視有無違反強制、恐嚇、妨害舟車往來、道交條例等規定，依法查處。