高雄惡煞「7打2」抓到人了　行車糾紛釀恐怖追車…情侶被噴辣椒水

記者賴文萱／高雄報導

高雄街頭爆亂鬥！一對情侶檔今（15）日清晨疑似因行車糾紛，遭2輛自小客車擦撞後，開始被追逐，導致情侶檔車輛失控撞進民宅，7名惡煞更下車毆打被害2人，甚至噴灑辣椒水，導致手腳肢體挫傷。警方獲報後，調閱監視器鎖定涉案車輛，並於案發7小時內，逮到主嫌葉男等4人，後續將全力追緝其餘3名涉案共犯。

▲高雄惡煞恐怖追車，主嫌等4人遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對今日凌晨的行車糾紛案，苓雅警分局與刑大偵四隊組成專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦及核發拘票。經調閱監視器鎖定涉案2輛自小客車，循線於今日11時30分的案發7小時內，持拘票循線在左營區某汽車旅館查獲主嫌葉男（84年次）及翁男（82年次）、曾男（82年次）、黃男（83年次）等4人到案，並查扣辣椒水及棍棒等證物。後續持續全力追緝餘3名涉案共犯。

經初步了解，雙方因行車糾紛追逐衍生衝突，全案依刑法妨害秩序、恐嚇、傷害及毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲高雄爆7惡煞當街「恐怖追車」，受害情侶檔失控衝撞民宅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲受害情侶檔車輛在路上突遭惡煞追逐。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起案件發生在今日4時57分，警方獲報，在苓雅區四維一路、河南路口有打架案，立即派遣偵查隊長、三多所所長率員趕赴現場，但員警抵達時現場無打架情形。

現場一輛自小客車撞入民宅，員警隨即帶回駕駛林男、乘客林女調查，以釐清事件發生經過。初步了解，被害情侶駕駛林男、乘客林女在新興區五福一路、金門街口遭2輛自小客車擦撞，隨後開始被追逐，導致車輛失控撞入民宅。

▲▼高雄爆7惡煞當街「恐怖追車」，受害情侶檔失控衝撞民宅還遭毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後2車約7名惡煞更下車毆打被害情侶，甚至噴灑辣椒水，導致情侶2人手腳肢體挫傷，所幸無大礙未送醫。苓雅分局及刑大偵四隊立即組成專案小組，調閱監視器鎖定涉案2輛自小客車以車追人。