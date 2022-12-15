永豐棧「5樓電梯上鎖」淪詐騙機房？創辦人痛心：畢生心血被毀

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市星級酒店永豐棧傳出財務危機，於今年7月將酒店承租給順為國際，未料警方在本月初在飯店內查獲有通緝犯擁槍販毒，永豐棧創辦人何豐棧15日召開記者會，他透露，順為接手營業期間，將酒店本館5樓的電梯鎖住，不讓工作人員上到5樓，但警方破案後，5樓卻突然被解鎖，永豐棧人員到達5樓後，發現整層樓瀰漫疑似毒品味，且其中1個房間還疑似被犯罪集團用來當作詐騙機房，何豐棧難掩低落地說：「畢生的心血被用來當犯罪場所，非常痛心。」

▲永豐棧創辦人何豐棧（中）指控酒店疑被順為國際用來當詐騙機房。（圖／記者白珈陽攝）

刑大破獲一起毒品槍械案，警方獲報蕭姓男子在中部地區販賣第一、二級毒品且持有槍枝，經報請台中地檢署指揮偵辦，8日持台中地院及地檢核發的搜索票執行，在一家酒店逮獲蕭男以及另一名逃亡逾4月的陳姓通緝犯，並於現場起獲長槍1把、短槍3把、子彈120顆，以及海洛因、安非他命、卡西酮、現金9萬餘元。而這家酒店，就是永豐棧。

▲▼警方在永豐棧大墩館逮獲蕭男及陳姓通緝犯。（圖／記者白珈陽翻攝）

何豐棧表示，順為國際承租永豐棧之後，將本館的5樓電梯上鎖，不讓一般房客或工作人員去該層樓，只能去4樓以下、6樓以上的樓層。警方逮捕毒犯的地點為「大墩館」，與本館的出入口不同，在犯嫌遭到逮捕後，本館的5樓突然被解鎖，但上去察看卻發現整層樓都飄散著疑似毒品的氣味，其中1個房間還放滿電腦主機、螢幕，懷疑5樓被用來當作詐騙機房。

▲何豐棧說，本館5樓電梯原本被順為國際鎖住，無法按下。（圖／記者白珈陽攝）

▲本館5樓其中一間房間放滿電腦螢幕、主機。（圖／記者白珈陽攝）

何豐棧指出，該層樓原是用來做語言會館，有阿拉伯廳、倫敦廳等，但現在竟有5、6個房間，被鋪放棉被、枕頭、床墊等寢具，都有被人使用過的痕跡，另外，該層樓還充滿疑似毒品的味道，但警方逮捕「大墩館」的犯人時，犯嫌疑似向本館的同夥通風報信，待5樓可以上去後，所有相關人士都已經人去樓空。

▲本館5樓數個房間舖有寢具。（圖／記者白珈陽攝）

▲何豐棧難掩低落地說：「畢生的心血被用來當犯罪場所，非常痛心。」（圖／記者白珈陽攝）

對此，順為國際委任律師張繼圃表示，上個星期發生的事情，純粹是通緝犯來訪客而發生，相關案情因涉及偵查不公開，沒辦法公布細節，但本案能夠偵破，「都是因為順為國際有限公司，跟警方合作產生的警民關係而破獲的」，並非外界影射有包庇、有黑道、有製毒工廠之情形，若真有製毒工廠，製作毒品的味道怎麼可能不蔓延出去，不被人發現？

警方表示，將針對槍枝、毒品來源做清查，向上溯源，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，要求所屬全面淨化治安環境，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，警方必定立即打擊、嚴辦到底。