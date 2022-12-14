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社會 社會焦點 保障人權

帶著妻小跑路投靠　債主看他開新車火大！毆打拘禁10天洩憤

▲桃園市黃姓男子與平鎮區某醫院洪姓醫師曾有醫療糾紛，今年1月間闖入看診室，持折疊刀恫嚇「我不是要打人，我是要殺人」等語，徒手打傷洪姓醫師。（示意圖／視覺中國CFP）

▲男子欠債不還還買新車，被債主毆打拘禁，債主被判刑4月。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

男子阿強（化名）積欠許多債務，帶著妻小跑路到高雄投靠吳姓債主，吳姓債主發現阿強竟然開著新車，認為阿強根本沒誠意還錢，於是毆打、拘禁阿強，還把毆打過程拍下，揚言如果阿強落跑就把影片PO上網，阿強被困了10天後趁隙逃離，報警求助，法院審理後依強制罪判處吳男徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，阿強和吳男原本就是朋友，阿強欠了吳男一些錢，原本阿強答應以貸款購車後變賣的方式清償對吳男的債務，但後來卻食言，阿強因其他債主逼債，於是帶著妻小躲到高雄，吳男一開始見阿強可憐，於是跟阿強說朋友那邊有地方可以暫住，並邀請阿強一起到高雄工作。

去年4月16日，阿強開著車帶著妻小準備去投靠吳男，吳男發現阿強竟然開著新車，認為阿強沒還錢卻買新車，怒火中燒，竟要求阿強脫衣服，然後拿著鋁管、瓦斯槍、鐵鎚毆打阿強，導致他頭部、身體、手部、腿部等處受傷，還把毆打阿強的過程拍下，嗆聲「如果你離開這間房子，我就會把這部影片上傳到網路上」，甚至把阿強的證件、汽車鑰匙都拿走，期間阿強和妻小雖然可以外出倒垃圾、購買生活用品，但仍不敢離開，直到10天後才趁隙逃離，報警求助。

法院審理時，吳男坦承動手打了阿強，但否認有偷阿強的證件和鑰匙，證件和鑰匙是阿強答應要把車子過戶，主動拿給他的，法官認為吳男犯罪事證明確，依強制罪判處他徒刑4月，得易科罰金，竊盜和侵佔部分則無罪，全案可上訴。

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