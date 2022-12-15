快訊／高虹安涉貪立委助理費案　檢調多路行動

▲高虹安被檢舉貪污國會助理費案遭檢調偵辦中。（資料照／記者陳凱力攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長當選人高虹安，從九合一大選前陷入詐領立委助理費案疑雲，經多名吹哨者檢舉爆料，直指高虹安男友李忠庭在永齡基金會任時，卻能分身擔任國會助理領薪水，助理們還得將加班費上繳作為公基金，涉嫌違反《貪污治罪條例》，調查局北機站報請台北地檢署分他字案指揮偵辦，日前傳喚前立委辦公室主任黃惠玟(小兔)等人，取得公積金以及個別助理帳冊後，今天發動偵辦行動，傳有多人遭約談，但檢方目前不予評論。

檢調專案小組連日分進合擊，已分別密訊黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，懷疑高虹安授意助理低薪高報，把多出來的加班費上繳當作公積金，但公積金款項並非全用在辦公室開銷，就連高虹安的私人花費也拿來報帳，李忠庭更2度以代墊辦公室裝潢費的名義從中領取各8萬、8萬千元，一度使得公積金出現負數，助理得趕緊捐錢回補，以免不敷使用。

此外周刊更爆料，高虹安曾4度在律師事務所等處密約助理，涉及串證及滅證，也曾在選前親自登門拜訪被助理們尊稱為「兔姊」的黃惠玟，但遭黃的丈夫阻擋；據了解，被影射為密約助理串證的律師事務所私下喊冤，稱當時只是與當事人等討論法律問題，絕非對助理施壓串證。

另一方面，檢調單位12月1日就已取得被外界視為高虹安助理費案關鍵帳房的黃惠玟(小兔)手機，初步檢視並無遭刪改紀錄，專案小目前正加緊腳步，分析通聯對話紀錄，勾稽高虹安國會辦公室內，助理們上繳公積金的主、被動關係。

此外，為了解高虹安國會辦公室的公積金是否的確曾與助理達成協議，是否涉及公費補助「以少報多」、「加班費繳回」等情節，檢調單位已發文函調立法院相關助理人事紀錄，以及薪資明細，由於本次立法院議期即將結束，各地當選縣市首長即將在25日就職，外界好奇，檢調單位可能在近期對他字案貪污被告高虹安及男友李忠庭展開偵辦行動。

針對媒體多次報導高虹安案相關內容，台北地檢署2度回應澄清，「本署偵辦案件向來嚴守「偵查不公開」相關規定，不對外透漏偵查所得內容，本案並持續依照既定步驟偵辦中，對於報導內容與細節，不便評論。呼籲外界勿作無謂揣測，讓檢察官有不受干擾的辦案空間。」