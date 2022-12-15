6.2地震全台有感！他卻沒收到「國家級警報」　原因曝光了

記者朱祖儀／綜合報導

今（15）日中午12時3分發生規模6.2地震，幾乎全台都可以感覺到明顯搖晃。但一名網友就好奇，明明他也有感覺到地震的威力，但為何沒有收到國家級警報。文章曝光後掀起討論，但事實上先前氣象局就曾分享發出國家級警報的標準。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

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今日中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，震央在花蓮縣政府東南方29.1 公里、位於台灣東部海域，地震深度僅5.7公里，最大震度為5弱，位於花蓮縣水璉。

▲12時3分發生規模6.2地震。（圖／氣象局）

地震狂晃之後，隨即掀起網友討論。一名網友就在PTT發文表示，自己住在台中，中午也有感覺到地震強烈搖晃，可是國家級警報卻沒有響起，好奇「你各位有人收到國家級警報嗎？還是我又被國家拋棄了？」

不少網友看到後紛紛表示，「高雄也沒收到」、「真的沒響」、「新北晃很大也是沒收到啊」、「公司內部同仁沒人收到」、「沒響+1」、「手機好像沒反應」、「彰化也沒響」，但也有人指出，「宜蘭花蓮有警報」、「有響，先搖再響」。

事實上，先前針對何時會收到國家級警報就有諸多討論。氣象局曾說明，根據氣象局地震測報中心警報門檻，地震芮氏預估規模達到5.0以上，且縣市預估震度超過4級，才會針對符合地區發布國家級警報，若沒有同時符合這2項條件，將不會收到通知。中央氣象局也說，會設立門檻是為了避免困擾，若是中小型、無致災風險的地震也發出國家級警報，可能會使民眾覺得疲乏，反而造成反效果。