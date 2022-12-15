醫師證實！冬天減肥靠一招　不挨餓還能越吃越瘦

【企劃特輯】

可別以為冬天到了，穿多一點就看不出油肚和象腿！其實，冬季才是瘦身的決戰黃金期，此時新陳代謝加快，若能輔以正確減重法，瘦身效率甚至高於夏天2倍！專業減重醫師童盛騏特別分享日本瘦身小妙招，當其他人大口吞進高熱量食物而體重狂飆的同時，自己卻能越吃越瘦！

阻油膜保護 不挨餓才能瘦得開心

根據研究顯示，低溫會啟動身體的保護機制，讓人想攝取更多熱量來滿足增溫保暖的需求。有鑑於此，日本京都藥科大學吉川雅之教授研究多年，發現山茶花油中的分子可以形成一種「阻油膜」效果，隔斷油脂的吸收，等於幫腸胃設下一道既嚴密又穩固的防線，壞油脂一步都別想進入消化系統！就算面對雞排、火鍋、甜點等，都能免挨餓的享受。

無需開刀就能達到縮胃、阻油、瘦身等效果

透過獨家專利技術所研發的「iVENOR山茶花花纖油」，被日本家喻戶曉的減重專家，譽為瘦身界最安全有效的減重方法。從純天然山茶花中萃取出的輔助抗肥滿成份，除了能阻斷油脂外，還能10秒標靶定位，滲透溶解頑固脂肪，深層清除體內毒素、囤積物後排出，減重成功率高達98%！不用開刀就能達到縮胃、瘦身的效果。山茶花花纖油在日本一上市便熱銷數百萬盒至缺貨，台灣也已有超過30萬盒的見證。

三管齊下不易復胖 不限肥胖類型都適用！

童盛騏醫師更進一步證實，山茶花油裡面有大量的Omega-6跟獨特花纖素，可以減少油脂吸收，且能崩解血管及內臟脂肪，讓「阻油、溶油、排油」三管齊下，還不易復胖。

這種顛覆迷思的「吃油阻油」瘦身法，利用吃好油來代謝體內長期堆積的壞油，無論是暴飲暴食型、三高型、代謝障礙型，甚至是基因型的肥胖，都能獲得極好的控制，更得到日本、美國、歐盟專利及認可，電視節目《大老闆聯盟》也推薦過，是最健康的減肥神器。除此之外，吃好油還能抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康，一舉多得。

親身實證 演藝圈與KOL界大風行

臺語歌手郭婷筠曾因減肥不當被醫師警告恐危及性命，好在最後靠花纖油在短短2個月從86.5公斤瘦到69.5公斤，健康瘦身成功，亮麗站上舞台，「我的終極武器就是花纖油！如果有像我一樣肉肉的困擾，一定要使用，會讓你瘦得很漂亮、健康！」，被網友大讚從阿桑變少女。而震驚演藝圈的不只郭婷筠，余祥銓也多次在各大節目公開承認自己一個月瘦了12公斤的好身材也是吃花纖油吃出來的，他開心大喊：「好險有花纖油！讓我能開心吃、開心瘦！」

簡單瘦、健康瘦 醫師的第一推薦

許多肥胖症患者常常誤信不適合的減重法，不只越減越重，更可能搞壞健康。童盛騏醫師建議，「如果您不知道自己屬於哪種類型的肥胖症，就用山茶花纖油帶走你身體的壞油吧！」

適用各種肥胖類型 輕鬆吃輕鬆瘦「山茶花花纖油」哪裡買？

●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj8ah

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/YOmz2

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓之1

●門市專線：02-2288-7888、06-3120108

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