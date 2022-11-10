台灣演藝圈暖流是誰？網一面倒喊他：國民舅舅

【企劃特輯】

余祥銓因姊姊不敵病魔癌逝，一肩擔起照顧外甥們的責任，工作之餘他與女友柔柔都會陪伴外甥們，帶他們到處吃喝玩樂，許多網友看到他盡心盡力照顧外甥們，對余祥銓整個大改觀並大讚他是「國民舅舅」。

除此之外，有眼尖網友發現，先前就瘦身有成的余祥銓，雖然帶著外甥到處吃吃喝喝，火鍋、炸物等高熱量食物通通都來，不但沒胖反而好像還變瘦，讓人好奇是發生什麼事？余祥銓向記者表示：「因為我在飯前都有『吃油』，用好油來抵擋壞油，所以大吃我也不怕胖！」

不挨餓、健康瘦！余祥銓靠花纖油狠甩15kg 掀「吃油風潮」

余祥銓過去也嘗試過很多減肥方法，但屢屢失敗，恰好接觸到風靡日本的「山茶花花纖油」，讓他從85kg瘦到現在70kg，整整減了15公斤。余祥銓笑著表示：「使用後胃口變小，隨便動一下就揮汗如雨，感覺體內在炙熱燃燒，現在吃東西前只要吃下花纖油，我都不擔心會變胖，長這麼大第一次發現減肥這麼有效、這麼輕鬆！」

98%使用者「有感瘦」！日本實測2個月減去37公斤

由日本京都藥科大學教授吉川雅之所研發的「山茶花花纖油」，透過獨家專利技術從純天然山茶花中萃取出能剷除油類與排除囤積物的輔助抗肥滿成份，加上「花纖素」，不但能在腸胃中形成阻油膜，阻擋外部油脂的吸收，還能對胃粘膜形成保護後，緊接著分解腸胃中的肥油脂肪，協助這些油脂廢物排出體外，達到有效「甩油」的效果。

除此之外，也能挽救隨年齡下降的代謝力，有98%的使用者食用後代謝提升；根據日本實測，曾有使用者在2個月中成功減去37公斤的案例，成效頗佳，在日本還掀起一股吃油風潮。在台灣也因為余祥銓親身證實，山茶花花纖油能不挨餓也能輕鬆減重、瘦得健康，讓許多美食網紅也會使用，網路上也有許多好評，至今全台已銷售70萬盒！

各種肥胖類型都適用、不易復胖 專業減重醫師認可！

拒絕仿冒品！認明官方授權通路、雷射防偽標籤

對此，專業減重醫師童盛麒證實：「成分天然的山茶花花纖油不但取得日本、美國、歐洲減重協會的認可，富含高濃度的Omega-6以及獨特花纖素能在胃腸道形成阻油膜，並對血管、內臟脂肪進行崩解，能夠阻油、融油、排油三管齊下。另外，也有效抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康，不但各種類型的肥胖都適用且不易復胖。」最後，余祥銓還是呼籲粉絲現在詐騙層不出窮，務必在官方授權通路上購買，也要認明雷射防偽標籤、專屬流水編號，避免買到仿冒品，花錢事小傷了身體可就不好。

吃油阻油「山茶花花纖油」哪裡買？

官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7Wm

momo購物網特惠組：https://chshop.work/YOmz2

實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

門市專線：02-2288-7888

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客服專線：0800-520-367

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