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台灣經濟稱霸東亞！人均GDP今年「狠甩日本」　日本明年恐遭南韓超越

▲▼總統蔡英文今年國慶演說屢次提及半導體產業，今年5月更稱台灣人均GDP將超越韓國。（圖／路透）

▲中華民國總統蔡英文今年國慶演說屢次提及半導體產業，今年5月更稱台灣人均GDP將超越韓國。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

先前國際貨幣基金組織（IMF）曾估計，台灣今年的人均GDP將躍升至3萬5000美元以上，不僅成績上超越日本、南韓，更是稱霸東亞，就連韓媒都誇讚「台灣經濟是用飛的」，日韓之間的差距也縮小。然而，日本智庫更分析，台灣人均GDP今年超越日本、南韓則在明年超越日本，對日本而言無非是一大警訊。

根據日媒《日經新聞》，日本智庫「日本經濟研究中心」（JCER）最近發表一項預測日本、台灣、南韓今年度的人均GDP預測，結果顯示日本的人均GDP將於今年被台灣超越、明年被南韓超越，這項調查結果比起先前的結果都還要大幅提前。先前調查結果顯示，日本將分別於2028年被台灣超越、2027年被南韓超越。

分析指出，日本人均GDP被超越的原因主要是受制於日圓匯率變動，雖然新台幣、韓元、日圓今年以來都面臨貶值，但只有日圓的跌幅最為慘重，從2021年底至今年11月貶值約20%，其貶值幅度甚至高於新台幣與韓元的10%。

至於還有另一項主要原因，為日本的勞動生產力無法獲得提升，因為日本人口逐漸老化，且老年人口占比為全球最高，已然對經濟生產造成壓力；相反，台灣與南韓則是不斷累積勞動生產力。

而且，不僅在於機械設備等有形投資上，日本呈現落後台灣與南韓的狀態，甚至在研究開發等無形資產上的投資也落後給台灣與南韓。

▲▼日本經濟成長始終陷入停頓狀態，未來人均GDP很可能慘遭南韓逆轉超車。（圖／路透）

▲日本經濟成長始終陷入停頓狀態，預估人均GDP將分別於今年被台灣、明年則被南韓超車。（圖／路透）

其實，日本人均GDP被台灣與南韓超前恐怕不會是短暫現象，因為預估整個2020年代，台灣人均GDP將會平均成長6.2%、南韓成長4.8%，至於日本則只會增長1.3%。

受到貨幣匯率影響、日圓跌幅更勝韓元，國際貨幣基金組織預估台灣今年人均GDP為3萬5000美元，超越日本的3萬4360美元、南韓的3萬3590美元，其中這得歸因於台灣政府在新冠疫情以後強化扶植半導體產業，而日本則是因依靠低利率的殭屍企業增多，導致經濟上的新陳代謝受阻。

對此，韓媒《中央日報》分析台日韓的經濟成長趨勢，「如果說日本是用走的，那麼韓國就是用跑的，而台灣則是用飛的。」

►台灣經濟超越日韓！人均GDP「稱霸東亞」　韓媒讚嘆：根本是用飛的

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