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歡慶「全家」東森1號店開幕　12／15買指定商品送新鮮草莓乙盒

歡慶「全家」東森1號店開幕（圖／東森購物提供）

▲位於新北市中和區的東森廣場的「全家」東森1號店，與東森寵物店並設，是全台第一家與寵物店結合的全家便利商店。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

為歡慶東森廣場全家便利商店開幕，凡當天購買東森旗下系列商品鋅C望、Strawberry衛生棉、料理之王和風咖哩雞料理包，即可獲得新鮮草莓乙盒，限量300盒，送完為止。此外，「全家」東森1號店，與東森寵物店並設，是全台第一家與寵物店結合的全家便利商店，不僅可以帶著寵物車在「全家」旁的廣場咖啡座位區休憩，也可逛逛寵物用品和帶心愛的毛孩前來慈愛動物醫院看診與東森寵物美容。

位於新北市中和區景平路258號的「全家」東森1號店「FamiSuper超市店」，結合便利商店的便利與現代人即使忙碌也想過好生活的需求，讓消費者在小坪數超市中能快速採購生鮮食材、即食調理冷凍品、日韓進口調味醬料與多款紅白酒等商品。

歡慶「全家」東森1號店開幕（圖／東森購物提供）

▲▼Fami Super 東森1號店全新開幕，12/15（四）當天購買東森旗下系列商品鋅C望、Strawberry衛生棉、料理之王和風咖哩雞料理包其中一項，即可獲得新鮮草莓乙盒，限量300盒，換完為止。

歡慶「全家」東森1號店開幕（圖／東森購物提供）

另外，東森購物今年最新研發的自營商品，現正於全家便利商店販售中，「Strawberry益生菌衛生棉」添加專利益生菌發酵萃取(ATCC#8293)，經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，且是MIT製造，品質有保證，還有女性最愛的甜美草莓香氛，2包裝售價129元。東森購物和台灣生技大廠大江生醫聯手推出「鋅C望」保健食品，一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬，滿足一天所需能量，有助調節生理機能，當中還添加2019瑞士日內瓦國際發明展獲得銅牌獎的紫花香茅萃取物，每包售價128元。由《料理之王》香料女王黃晶晶所推薦的「東森料理包」和風咖哩雞口味，也在全台全家便利商店熱賣，3包199元。

東森廣場全家便利商店12/15（四）開幕當天，凡購買鋅C望、Strawberry衛生棉、料理之王和風咖哩雞料理包等指定商品，即可獲得新鮮草莓乙盒，限量300盒，送完為止。另外，即日起於「全台」全家便利商店購買東森購物指定商品其中一項，掃描包裝內小卡「東森在全家。揪你參一咖」QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送「全家」購物金35元、第二重回饋贈送等值東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動至112年2月7日止，越早買中獎機率越高，買越多中獎機會越大。

歡慶「全家」東森1號店開幕（圖／東森購物提供）

▲凡在「全台」全家便利商店購買東森購物三項指定商品其中一項，掃描包裝內小卡「東森在全家。揪你參一咖」的QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動。

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