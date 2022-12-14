高市府小內閣人事將微調　陳其邁曝：要讓年輕人有更多機會

▲高雄市長陳其邁主持市政、防疫會議。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁這次順利競選連任成功，外界也關心市府小內閣是否會有人事異動。陳其邁14日重回市府召開市政會議暨防疫會議表示，內閣調整部分都在進行整體規劃中，希望讓年輕人有更多機會。

陳其邁今日主持市政會議暨防疫會議，聽取文化局針對有關2022愛河灣聖誕燈光展演報告後表示，為提供市民美好體驗，請文化局、環保局、交通局等局處針對人潮較多時段，加強人潮疏導、安全維護、環境清潔及落實交通接駁與維管，並持續推廣行銷。

▲文化局報告，今年愛河灣聖誕燈光展演為全台規模最大，已於上周五（12/9）正式啟動，成功吸引外界目光。（圖／記者賴文萱翻攝）

文化局會中報告，愛河灣從2021年跨百光年、聖誕燈光展演，到2022年台灣燈會、台灣文博會及台灣設計展等一連串盛大展演活動，皆為高雄帶來許多觀光人潮。今年愛河灣聖誕燈光展演為全台規模最大，已於上周五（12/9）正式啟動，成功吸引外界目光。

▲陳其邁指示衛生局，需一再提醒長輩與高風險脆弱族群儘速接種疫苗，市府也將持續跨局處協力催種，建構群體免疫防火牆及重點族群保護力，有效降低重症發生率及致死風險。（圖／記者賴文萱翻攝）

市政會議後即進行防疫會議，陳其邁指示，醫療院所暨長照機構屬高風險場域，應落實COVID-19防疫措施與群聚感染通報；應持續精進居家照護系統功能，針對65歲以上高風險脆弱族群確診通報、處方給藥與症狀監測警示。

今日聯訪時，外界好奇未來市府小內閣是否會有人事異動，陳其邁指出，現在都在進行整體規劃當中，會以穩定並希望讓年輕人有更多機會的方向，這樣來規劃。

至於近來頻傳台積電7奈米廠可能會延後建廠，陳其邁表示，這個以台積電的說明為主。