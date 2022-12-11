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高雄最狂！跨年演場會、花火「24hrs看2次」　雙面舞台首曝光　

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄跨年最浮誇，史無前例「跨年跨2次」、「花火看2次」，還有雙面舞台效果。高市府今(11日)公開雙面舞台3D模擬影片，揭密舞台前後都是搖滾區，讓現場觀眾宛如進入超大型包廂，感受前所未有的視聽豪華饗宴。

高雄跨年主打「跨2次」，12月31日打頭陣的《亞灣未來市演唱會》，雙面舞台設計精巧，運用時代大道及中華五路寬闊路口，打造出舞台前後都是搖滾區的通透表演空間，舞台中央錯落6座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，創造360度超絢麗視覺效果；雙面舞台兩側的LED螢幕，讓粉絲在任何角度都不會錯過精彩節目，延伸舞台設計，也讓粉絲能與心儀偶像近距離互動。

▲3D模擬未來式舞台-運用LED將燈光聲影效果發揮到淋漓盡致。（圖／高市府提供）

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▲3D模擬未來式舞台，運用LED將燈光聲影效果發揮到淋漓盡致。（圖／高市府提供）

市府指出，表演嘉賓登台首先考量「如何顧全所有現場粉絲」，因此在節目編制、走位設計、橋段安排上都相當富有挑戰性。另外為節目加分的，是雙面舞台的燈光效果，雙面舞台燈光設計將隨演出變化，無論演出是抒情、饒舌、搖滾風格，「進行式」及「未來式」舞台燈光相互呼應，讓現場觀眾宛如進到超大型Party包廂，在繽紛燈光下隨著音樂擺動，感受前所未有的視、聽覺豪華饗宴。

雙面舞台不同特色，兩邊都很精彩，如果剛好有「選擇障礙」怎麼辦？市府說，別擔心！《亞灣未來市演唱會》貼心的規畫了專屬通道，舞台有雙面，通道也有2條單向通道，藉由當天的人流管制，輕輕鬆鬆就能往返2座舞台，還能順便有健身效果。跨年倒數後將施放180秒「亞灣跨年煙火」，兩面觀眾也能以專屬視角欣賞浪漫璀璨的花火，與親朋好友共同創造最難忘的跨年美好記憶。

▲3D模擬進行式舞台-可見雙面舞台的穿透性。（圖／高市府提供）

▲3D模擬進行式舞台可見雙面舞台的穿透性。（圖／高市府提供）

夢時代雙面舞台，「進行式」與「未來式」訴說10多年來亞洲新灣區的轉變，夢時代周邊因亞灣區發展，產業、交通及生活機能都大幅提升，今年跨年再度回到夢時代，讓粉絲超級期待。

▲3D模擬未來式舞台-空拍角度展現氣勢。（圖／高市府提供）

▲空拍角度展現氣勢。（圖／高市府提供）

▲3D模擬雙面舞台-連舞台裡側邊也精心打造。（圖／高市府提供）

▲3D模擬雙面舞台連舞台裡側邊也精心打造。（圖／高市府提供）

▲3D模擬雙面舞台-呈現舞台多角度的精彩。（圖／高市府提供）

▲3D模擬雙面舞台呈現舞台多角度的精彩。（圖／高市府提供）

▲3D模擬進行式舞台-舞台中間直立柱狀LED可升降。（圖／高市府提供）

▲舞台中間直立柱狀LED可升降。（圖／高市府提供）

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