高雄超浮誇！元旦「繼續跨年演唱會」　港口高空煙火浪漫綻放

▲高雄市政府將於元旦舉辦「跨年演唱會」，還有12吋高空煙火浪漫相伴。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄辦活動不講理，史無前例「跨年跨2次」！跨年當日有夢時代雙面舞台演唱會，隔天元旦還將於海風廣場舉辦跨年晚會「高流幸福式」，將有強棒卡司帶來精采演出。市府今(9日)再宣布驚喜，元旦將於高雄港第一港口3-10號碼頭外側施放12吋高空煙火，無敵海景搭配絕美燈光秀，絕對不容錯過。

高市府日日解鎖跨年精采大禮包，以往要到雪梨才能看到的港景煙火施放，來高雄就能看到！市府今再加碼宣布，2023年的大港花火將呼應高流幸福式演唱會，以「幸福」為題，於高雄港第一港口3號-10號碼頭外側施放。跟著現場觀眾的倒數聲，在凌晨高空劃破高雄港灣，伴隨著12吋高空煙火的綻放，將這份幸福感傳遞給市民朋友，也點亮高雄港灣建設。

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「高流幸福式」將在高流知名的戶外場地海風廣場舉辦，高雄市史無前例舉辦雙主場、雙舞台、雙日三項好事成雙的跨年晚會，就是要讓民眾2023元旦就有個好采頭。絕美的「大港花火」，襯著無敵海景、亞灣夜色，在草原上聆聽美好的音樂，欣賞高流絕美燈光，更能在海景第一排最佳觀賞區，迎著海風觀看煙火，享受花火綻放的浪漫與感動。

如果想親臨體驗大港花火的震撼，主辦單位也特別在蓬萊島七號碼頭設置LED轉播及煙火觀賞區，自1/1元旦晚間8點起同步轉播高流舞台-高流幸福式演唱會的精彩畫面，不仿搭乘捷運等大眾運輸前往蓬萊港灣，實際感受這專屬於高雄的幸福港灣魅力。

▲▼想看港灣煙火不必到雪梨，高雄港就有。（圖／高雄市文化局提供）

高流先前宣布「高流幸福式」跨年晚會將在明年1月1日，晚間8點於海風廣場舉辦。卡司陣容包括實力派歌手林宥嘉、90s首席怪潮玉女蘇慧倫、首位登上日本知名串流頻道THE FIRST TAKE的台灣歌手韋禮安。

另外，還有第33屆金曲獎最佳作詞人得主熊仔、主持人羅時豐、新世代爵士女伶9m88、破億神曲製造機蕭秉治、甫發行專輯的創作歌手白安、入圍金曲最佳樂團獎的TRASH，以及高雄在地歌手林宗興，陣容堅強，精彩可期。