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【廣編】樂活先手新東陽導入SAP技術　由內而外實踐企業永續發展精神

▲▼新東陽,樂活,SAP,企業永續,健康,數位轉型。（圖／業者提供）

▲新東陽麥升陽董事總經理（左）與SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟（右）一同出席SAP簽約儀式。

圖、文／新東陽提供

成立超過半世紀的新東陽秉持著「誠信、創新、靈活、永續」的品牌精神，是台灣民眾從小到大味蕾熟悉的回憶。產品發展至今也依循「樂活（LOHAS）」，亦即健康與永續的趨勢發展，推出無添加亞硝酸鹽、且取得最高等級100%無添加潔淨標章（Clean Label）的國產豬肉香腸。並規劃於明年推出植物完全蛋白飲品，讓不吃肉的族群也能獲取滴雞精的營養價值。下個階段，新東陽將採用RISE with SAP，期待借助SAP的技術能量與產業經驗，讓每個決策都有數據做支撐，加快數位轉型進程、提升市場競爭力。

新東陽是台灣第一家也是唯一同時實施「產品履歷」及「流通履歷」的食安永續業者，建立產業示範效果。2015年聯合國發佈了《2030永續發展目標》（Sustainable Development Goals, SDGs），2016年新東陽即著手推動綠色工廠認證，在2018年成為全台第一家也是目前唯一獲得綠色工廠認證的食品業者之殊榮。2020年自願編制發行第一本CSR企業社會責任報告書，首次參加TCSA台灣企業永續獎，即獲得批發零售類白金獎。

新東陽也積極推動數位轉型持續優化營運流程、提升生產效率，未來更將把永續因子融合至內部流程。因新東陽的商品除了一般食品皆有的時效性，更具時節性，藉由導入RISE with SAP，能以SAP雲端ERP串聯生產、通路、財務等流程，依據實際銷售狀況，即時調度產線的生產內容，提升多元據點的鋪貨效率與備貨準確性。此外，也能透過透明且可靠的數據，得以精準預測顧客需求，降低存貨週轉天數並即時回應市場的動態需求，由內而外實踐企業的永續發展，並以數據力驅動數位轉型。

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