3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星三摺機Z TriFold尊榮價9萬登場　智慧館搶先發表會亮相

記者蘇晟彥／台北報導

三星三摺機日前公布後，12日已於韓國正式上市，儘管已經在國外上市，智慧館也率先上架讓民眾鑒賞，台灣三星在18日仍舉辦發表會，宣布Galaxy Z TriFold 將於19日在台灣上市，同時也是全球首發的六個市場之一。此外，在台灣僅販售16GB/512G版本，售價為89,990元。
 

▼Galaxy Z TriFold 目標TA對準商務人士，外型以簡潔的黑色作為設計。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三星新形態摺疊新機Galaxy Z TriFold 搶先鑑賞會。（圖／記者周宸亘攝）

繼華為後，三星在台灣成為首支上市三摺機的手機廠商，成為全球六個首發市場之一。但韓國已經在12日上市、智慧館也搶先亮相，陸續有民眾上傳「摸到本尊」的照片，早就搶先媒體一睹Galaxy Z TriFold尊絕不凡的面貌。

在規格部分搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy、3鏡頭（2億畫素廣角相機、 1200萬畫素超廣角相機及1000萬畫素遠距相機 ）、前鏡頭（1000萬畫素自拍相機、1000萬畫內頁螢幕相機）5,600 mAh三電池模組（註一），同時提供45W快充，記憶體則為16GB／512GB、16GB記憶體／1TB內部儲存空間（台灣僅上市16G/512G）

在摺疊機最受到「關注」的尺寸上，Galaxy Z TriFold 最薄處僅3.9mm，螢幕部分為10吋沉浸式螢幕，跟華為不同，採用左右向內收折（必須按照順序摺疊，否則會發出警告聲音），為因應雙側收折的作用力，吸震層多加強化塗層，以提升螢幕面板的耐衝擊性。轉軸部分，外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。機身框架採用高強度鋁合金材質Advanced Armor Aluminum，在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現纖薄機身設計之餘，還能有效防止破裂。

Galaxy Z TriFold推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，建議售價NT$89,900，12月19日販售。

▼Galaxy Z TriFold摺法跟華為不同，必須按照順序否則就會發出聲音警告。

▲▼三星新形態摺疊新機Galaxy Z TriFold 搶先鑑賞會。（圖／記者周宸亘攝）

▼完整展開達到10吋，在未打開時螢幕間的摺痕算是明顯。

▲▼三星新形態摺疊新機Galaxy Z TriFold 搶先鑑賞會。（圖／記者周宸亘攝）

Galaxy Z TriFold 定位明確，不僅價格接近10萬大關，也將目標精準鎖定在商務人士，闔起時，6.5吋的輕巧握感，使用體驗與一般手機無異，便於攜帶隨行；展開後，壯闊的10吋寬廣螢幕躍然眼前，相當於3個6.5吋手機螢幕並排，平板級的視覺震撼盡在手中。此外，Galaxy Z TriFold為首款支援獨立運作Samsung DeX的手機，可建立最多四個工作區、每區同時執行五個應用程式，或透過延伸模式外接第二螢幕，享受無縫雙螢幕體驗，更可外接藍牙滑鼠與鍵盤，瞬間化身終極行動辦公室，輕鬆完成複雜專案或創意設計。

註一：第三方實驗室條件下的典型數值。典型數值係在考量電池樣本容量誤差下，依據IEC 61960標準估算的平均值。Galaxy Z TriFold額定容量為5437mAh。電池的實際使用時間，可能因網路環境、使用模式與其他因素而有所不同。

▼Galaxy Z TriFold最多可以建立四個工作區。

▲▼三星新形態摺疊新機Galaxy Z TriFold 搶先鑑賞會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三星新形態摺疊新機Galaxy Z TriFold 搶先鑑賞會。（圖／記者周宸亘攝）

▼Galaxy Z TriFold 規格表。

▲▼ 三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

三星三摺機Z TriFold尊榮價9萬登場　智慧館搶先發表會亮相

相關新聞

記憶體供貨吃緊！三星遭傳退出消費級SATA SSD　公司否認停產

記憶體供貨吃緊！三星遭傳退出消費級SATA SSD　公司否認停產

針對市場盛傳將逐步停產消費級SATA SSD的消息，三星電子正式出面澄清。三星向外媒表示，相關傳聞並不屬實，強調旗下消費級SSD產品線仍會持續供應市場。

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

三摺機Galaxy Z TriFold在韓開賣　5分鐘搶光

三摺機Galaxy Z TriFold在韓開賣　5分鐘搶光

三星「內部喬不攏」S26恐大漲　

三星「內部喬不攏」S26恐大漲　

記憶體庫存「幾乎沒安全緩衝」　華邦電被求簽6年長約

記憶體庫存「幾乎沒安全緩衝」　華邦電被求簽6年長約

