他曝蔡英文對「換掉陳建仁」耿耿於懷　郭正亮：她覺得是賴清德逼的

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨在九合一大選中慘敗，總統蔡英文辭去黨主席，而副總統賴清德登記參選，為2024大選布局態勢明顯，也讓兩人過往糾葛再被搬上檯面。民進黨前立委郭正亮表示，蔡英文一直對換掉前副總統陳建仁耿耿於懷，「她就覺得是賴清德逼她換副手」。

2018年民進黨地方選舉同樣失利，當時擔任行政院長的賴清德選擇請辭，最後接受蔡英文慰留，直到2019年1月10日行政院總預算案通過後才請辭獲准。同年3月中，賴清德突拋震撼彈，表示有意參選總統，民進黨遂展開總統初選，「蔡賴對決」兩方廝殺3個月，最終由蔡英文以35.67%打敗賴清德的27.48%。如今，民進黨九合一再度重挫，蔡英文請辭黨主席後，賴清德也決定投入補選。

郭正亮在《新聞不芹菜》表示，以目前的狀況來看，應該就是同額競選，新潮流和正國會兩派系已經基本整合，挑戰新北市長失利的林佳龍本來有意願，但賴清德要參選，林佳龍也就不堅持。

對於賴清德參選，郭正亮說，基本上有幾個考量，首先是英系對他的不信任、而他對蔡英文不放手感到不放心，這次出來參選是不讓人有機會可以做掉他；第二個則是民進黨目前的氛圍，要做徹底的敗選檢討，讓老百姓眼睛為之一亮，他當選黨主席之後，一定被賦予高度期待，「他應該是想說萬事不具備，不如自己出手。」

不過，郭正亮分析，賴清德並不會就此定於一尊，民進黨的體制，總統自然就是黨主席，執政時總統權力一把抓，不可能讓賴清德定於一尊。

郭正亮指出，賴清德先前就與蔡英文交過手，還是要小心翼翼，要注意千萬不能分裂，不然也當選不了，「總統很多籌碼，例如內閣人事，中執會、中常會結構也是蔡英文為主，要一下倒向賴清德沒那麼容易，且主席補選不會導致權力改變，行政院更是如此，所以未來賴清德會記取2019年經驗，並會戒慎恐懼、維持良好互動。」

郭正亮補充，蔡英文一直對換掉陳建仁耿耿於懷，她就覺得是賴清德逼她換副手，陳建仁很識大體，才選擇自己退出，提醒賴清德政權真的就是比黨權大。