愛犬被醫死PO網討公道「引眾飼主怒轟」　知名獸醫院挨告結果曝

▲飼主指控獸醫院使用禁藥，害心愛的馬爾濟斯死亡。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓女飼主把生病的愛犬送到知名的伊甸動物醫院治療，2個多月後愛犬仍不幸過世，鄭女上網質疑醫院使用未經核准的禁藥PALLADIA，涉有醫療過失，結果卻引來大批飼主痛批，將破壞動物用藥的潛規則。台北地檢署調查這起動物醫療糾紛後，根據行政調查等事證，認為院方並無犯意，14日處分被控毀損的醫院高姓負責人與洪姓獸醫不起訴。

鄭女飼養的瑪爾濟斯犬「Angel」在2021年間出現身體不適，10月7日送到伊甸動物醫院求診，洪姓醫師認為是肥大細胞腫瘤，投以治療動物癌症腫瘤標靶藥物PALLADIA，可是Angel仍在1月13日不幸死亡，鄭女發現PALLADIA是未經核准輸入的禁藥，認為醫院處置有問題，經動保處出面協調未果，循司法途徑控告毀損及違反《動物用藥品管理法》罪。

這次寵物用藥產生的醫療糾紛傳開後，引起不少獸醫師和飼主強烈反彈，紛紛上網指出，部分藥劑對貓狗很重要，但因成本問題，藥商都不願申請輸台藥證，結果變成明明不是偽藥，卻成了禁藥，飼主只能私下請獸醫師供藥救命，如今潛規則翻上檯面，默契被打破，將使很多貓狗寵物健康無法受到保障。

而在相關單位承諾研議修改相關措施的同時，主管機關行政調查發現，這些PALLADIA藥物，是高姓負責人為了供自家寵物使用才從國外帶回台灣，依照《動物用藥品管理法》第5條第1項第2款，屬於不罰的例外情形，而檢察官調查也認為，毀損罪要處罰的故意犯，因查無醫院故意傷害寵物的事證，因此處分高姓負責人與洪姓獸醫師都不起訴。