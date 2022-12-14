「足球奶」快彈出來！爆乳妹火辣應援　征服全場男球迷

▲伊凡娜的「足球奶」贏了，征服全場男球迷。（翻自《太陽報》+《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

2022年卡達世界盃4強賽今（14日）凌晨開踢，阿根廷以3比0大勝克羅埃西亞，闖進冠軍決賽。克羅埃西亞雖然輸給阿根廷，無緣冠軍戰，但為克羅埃西亞加油的前克羅埃西亞小姐伊凡娜‧諾爾（Ivana Knoll），卻是這場球賽的「最大贏家」，因為她的「足球奶」，成功征服全場男球迷。

卡達因為信奉伊斯蘭教，賽前就曾「警告」球迷們勿穿著過度暴露，以免觸犯當地法律而被捕。不過伊凡娜沒在怕，為了「應援」自己的母國克羅埃西亞，只要有克羅埃西亞出賽的場次，她一定是「福利大放送」，穿著爆乳裝登場，下半身不是露出美腿，就是超緊身褲。

這次克羅埃西亞挺進4強，與阿根廷搶奪冠軍戰門票，伊凡娜再度熱情滿滿，今日穿著超級低胸的爆乳裝，胸前「足球奶」呼之欲出，只要稍微彎腰，足球奶根本要彈出來。因此當伊凡娜抵達現場，完全成為全場男球迷的焦點，無論是克羅埃西亞自家球迷，還是阿根廷敵方球迷，甚至是現場工作人員，許多人紛紛要求跟她合影。伊凡娜的足球奶魅力無法擋，已經超越國境，讓兩國球迷放下緊張心情，真的在現場散播「愛與和平」。

據悉伊凡娜雖然頻頻火辣亮相，但截至目前為止，卡達當局並未指控她違法或將她逮捕。不僅如此，她的社群媒體粉絲數，短短2週內更衝破百萬人追蹤。



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