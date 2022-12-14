阿根廷廠商賭大了！若梅西奪冠　上百台「75吋電視免費送」

▲阿根廷在準決賽擊敗克羅埃西亞，梅西距離奪冠只差最後一哩路，卡達場邊觀眾席的球迷相當開心。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

世界足球迷都在關注2022卡達世界盃，但在阿根廷隊以3比0踢走克羅埃西亞晉級決賽後，阿根廷人現在對於球王梅西（Lionel Messi）「最後一舞」能否奪冠更加期待，原因除了球迷盼望阿根廷能睽違36年再次重返世足冠軍，另外還有一群人他們買的75吋大電視將因此「全額退費」，等於不用錢就換到一台新電視。

綜合西文媒體Agrofy News與Clarin.com報導，電器品牌Noblex先前在馬拉度納（Diego Maradona）的生日10月30日大膽促銷，限時24小時開放年滿18歲、住在阿根廷的民眾，購買65吋或75吋的4款指定型號電視，只要阿根廷隊成功在卡達世界盃奪得冠軍，這些消費者都可以拿到全額退費。

據報導，Noblex促銷的型號是報價最高的頂級規格電視，使用OLED螢幕技術，畫質達4K，同系列產品平均每月銷量僅75台左右，但活動推出當天，售價28萬阿根廷披索（約新台幣5萬元）的65吋電視售出300台，價值35萬披索（約新台幣6.3萬元）的75吋電視也賣出230台。如果這次阿根廷在世足奪冠，Noblex退費金額合計將高達100萬美元（約新台幣3千萬元）。

▲▼阿根廷電器品牌Noblex結合世足熱潮，推出電視促銷活動，只要阿根廷隊奪冠「電視就免費送」。（圖／翻攝自YouTube）

不過，廠商表示雖然有風險，但以商業上來說，在一天內達到同類產品年度銷售額的3分之1，約100萬美元的業績，已經是超過原本預期的目標，顯然也達到了行銷的效果，就算最後「梅西舉起大力神盃」，公司也不會把退費當作損失或是負擔，反而會視為一種慶祝活動。

事實上，Noblex在2017年上屆世足資格賽就已經推出過類似活動，當時廠商打出「如果阿根廷在資格賽階段淘汰，沒能踢進世界盃」就會向先前購買50吋電視的消費者們退還費用。那一年阿根廷拚戰到最後一輪，距離淘汰賽結束倒數4天確定拿到世足門票，行銷活動話題性十足，廠商也完全沒賠錢。

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